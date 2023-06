Prezydent o projekcie centrów zdrowia 75+: będzie ponad 300 takich placówek

Szacujemy, że powstanie ponad 300 centrów zdrowia 75+, które będą służyły podstawowej opiece zdrowotnej nad seniorami - zapowiedział we wtorek prezydent Andrzej Duda, prezentując projekt ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej. Wyraził nadzieję, że system ten będzie zorganizowany w ciągu 5 lat.

Na wtorkowej konferencji w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie prezydent Andrzej Duda uroczyście skierował do Sejmu projekt ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej. Zakłada on utworzenie "Centrów 75 plus"

"Opieka zdrowotna ma być jak najbliżej seniora. Dlatego powstaną specjalnie, zupełnie nowe rozwiązania instytucjonalne w postaci centrów zdrowia 75+" - powiedział Duda.

Prezydent wyjaśnił, że mają to być specjalne placówki, które powstaną na poziomie powiatów. "Szacujemy, że w Polsce będzie tych placówek ponad 300 i będą one właśnie służyły tej podstawowej opiece zdrowotnej nad seniorami. Będą miały w sobie trzy podstawowe elementy" - sprecyzował.

Wyliczył, że będzie to poradnia konsultacyjna, zespół opieki dziennej i zespół opieki domowej. "Do centrów osoby będą kwalifikowane na podstawie badań diagnostycznych, będę je tam kierowali lekarze pierwszego kontaktu" - dodał.

Prezydent podkreślił, że system będzie działać także w oparciu o doradców, którzy będą pracować w ramach centrów.

"Mamy nadzieję, że ten system powstanie w ciągu kilku lat, liczymy na to, że w ciągu 5 lat system będzie już zorganizowany" - powiedział. I zaznaczył, że opracowanie projektu trwało prawie sześć lat.

Duda poinformował uruchomienie systemu będzie kosztować w pierwszym roku ok. 250 mln zł, a w kolejnych latach - 2,5 mld zł.