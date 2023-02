Prezydent o RBN: szeroka informacja rządu dla parlamentarzystów, w tym dla opozycji (aktualizacja)

Na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego strona rządowa przedstawiła parlamentarzystom, zwłaszcza opozycji, szeroką informację – powiedział prezydent Andrzej Duda. Podkreślał zgodne stanowisko różnych opcji politycznych w sprawie wsparcia Ukrainy.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Posiedzenie RBN odbyło się w piątek w Pałacu Prezydenckim z udziałem przedstawicieli ministerstw, w tym szefów MON i MSWiA, szefa Sztabu Generalnego WP i przedstawicieli parlamentu, w tym ugrupowań opozycyjnych.

Po posiedzeniu prezydent zwrócił uwagę, że głównym tematem jego ostatnich spotkań z zagranicznymi przywódcami, w tym z prezydentem USA Joe Bidenem i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim "była kwestia bezpieczeństwa Polski w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę i samej obrony Ukrainy, tego, w jaki sposób państw Zachodu będą wspierały Ukrainę, jakie cele chcemy osiągnąć".

"Mieliśmy bardzo dobre i bardzo konstruktywne spotkanie, podziękowałem wszystkim uczestnikom ze strony rządowej za bardzo konstruktywne podejście i udzielenie szerokiej informacji przedstawicielom parlamentu, przede wszystkim przedstawicielom opozycji, co do tego, jak rzeczywiście wygląda sytuacja" - powiedział prezydent na konferencji prasowej. Zastrzegł, że z uwagi na niejawność posiedzenia, nie może podać szczegółów.

"Cztery godziny przekazywania informacji i dyskusji, naprawdę bardzo wyczerpującej, na wszystkie tematy, które interesowały przedstawicieli parlamentu" - relacjonował. "Bardzo rzeczowa dyskusja, wiele ważnych i ciekawych propozycji, jestem wdzięczny wszystkim uczestnikom za bardzo poważne podejście - powiedział Duda.

Zaznaczył, że "utrzymywanie poważnego podejścia" do kwestii omawianych na forum RBN pozwala mu "na arenie międzynarodowej śmiało mówić do naszych partnerów, że w Polsce scena polityczna do sprawy Ukrainy i wojny wywołanej przez Rosję ma absolutnie jednolite podejście".

Podkreślił, że w Polsce nie ma ani jednej poważnej siły politycznej, która "odrywałaby się" od tego podejścia i prezentowała odmienne stanowisko. "Wręcz odwrotnie, jest tak, że tutaj wszyscy de facto mówimy jednym głosem; to jest bardzo ważne, bo to też pokazuje naszą bardzo mocną i jednoznaczną polską pozycję w tej kwestii" - powiedział Duda. "Chcę z satysfakcją powiedzieć, że to rzeczywiście gremium, które w poważny sposób podchodzi do polskich spraw" - powiedział o uczestnikach RBN.

"Wiemy o tym, że na scenie politycznej jest wiele sporów, to rzecz jasna naturalne, mamy też czas można powiedzieć już kampanii wyborczej - niektórzy mówią, że już dawno się rozpoczęła. Ale cieszę się bardzo, że temat Ukrainy, tak jak prosiłem właściwie od samego początku rosyjskiej agresji, jest traktowany w sposób bardzo poważny, i podejście wszystkich uczestników tych spotkań jest niezwykle konstruktywne" - dodał.

"Myślę, że wszyscy uczestnicy są usatysfakcjonowani, zresztą można było to usłyszeć, przede wszystkim od tych uczestników, którzy reprezentowali opozycję, co osobiście przyjmuję z satysfakcją. Więc ten konstytucyjny format, jakim jest RBN, funkcjonuje dobrze i służy sprawie naszego bezpieczeństwa" - przekonywał prezydent.

Otwierając posiedzenie prezydent zwrócił uwagę, że nie bierze w nim udziału premier Mateusz Morawiecki, który udał się z wizytą do Kijowa, by przekazać pierwsze z 14 czołgów Leopard 2A4, które Polska zadeklarowała w ramach wsparcia ukraińskich wojsk. "Cieszę się, że dzierżymy także w tym zakresie palmę pierwszeństwa - dodał. "Dobrze z tego punktu widzenia, że pan premier to dzisiaj realizuje" - powiedział, zwracając uwagę na przypadająca 24 lutego rocznicę rosyjskiej napaści na Ukrainę.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego to organ doradczy prezydenta w sprawach wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa. W jej skład wchodzą: marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, szefowie MSZ, MON i MSWiA, minister koordynator służb specjalnych, szefowie ugrupowań posiadających klub parlamentarny lub poselski (lub przewodniczący tych klubów), szefowie kancelarii prezydenta i BBN. Posiedzenia Rady zwołuje prezydent, on też określa ich tematykę.