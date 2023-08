Prezydent o śmigłowcach Apache: to potężna siła i supernowoczesna broń

Zgoda władz USA na sprzedaż nam śmigłowców Apache pokazuje szczególną siłę relacji polsko-amerykańskich. To potężna siła i supernowoczesna broń wypróbowana w warunkach bojowych - mówił we wtorek prezydent Andrzej Duda.

W poniedziałek szef MON poinformował na Twitterze, że Departament Stanu USA zatwierdził sprzedaż Polsce 96 śmigłowców uderzeniowych AH-64E Apache. Dodał, że do czasu zakończenia procedur i dostarczenia do Polski zakupionych maszyn armia USA udostępni Polsce śmigłowce Apache z własnych zasobów.

Prezydent Duda we wtorek podczas konferencji prasowej pytany był o to, czy odczytuje tę decyzję jako polityczną wolę dalszego wsparcia dla Polski przez USA oraz jak ten zakup wpływa na wzmocnienie polskiej armii.

"Śmigłowce Apache to jest potężna siła, to jest absolutnie supernowoczesna broń wypróbowana w warunkach bojowych, zapewniająca znakomite możliwości obronne. Z całą pewnością będzie to stanowiło ogromne wsparcie nie tylko dla polskiego wojska, nie tylko dla możliwości obrony Polski, ale także możliwości obrony NATO" - powiedział.

Duda zaznaczył, że Polska kupuje śmigłowce w "najnowocześniejszej i najnowszej technologii", której sprzedanie wymaga zgody władz USA, co pokazuje "szczególną siłę relacji polsko-amerykańskich"." Śmiało można powiedzieć, że jesteśmy wypróbowanym, wiarygodnym sojusznikiem USA" - dodał.

O złożeniu oferty kupna 96 śmigłowców Apache poinformował już w ubiegłym roku szef MON. Podczas ostatniej wizyty w Waszyngtonie minister ogłosił, że na czas finalizacji transakcji i dostarczenia maszyn siły lądowe USA udostępnią Polsce osiem śmigłowców Apache.

Śmigłowce produkcji Boeinga AH-64E Apache to podstawowe śmigłowce szturmowe używane od lat 80. XX w. przez armię amerykańską. Pierwszy egzemplarz powstał w 1983, a od tego czas śmigłowce są nieustannie rozwijane. Wykorzystywane bojowo były m.in. podczas operacji "Just Cause" w Panamie - był to ich chrzest bojowy, a także podczas wojny w Zatoce Perskiej w 1991 r., gdzie zniszczyły dużą część irackich sił pancernych. Poza USA śmigłowce Apache są wykorzystywane m.in. przez Wielką Brytanię, Izrael, Arabię Saudyjską, Koreę Południową, Japonię czy Tajwan.

Wersja AH-64E Guardian do służby weszła w 2011 roku. W porównaniu do starszych modeli ma wzmocnione silniki, jest także wyposażona w system JTIDS zarządzający wymianą informacji na polu walki; ma ulepszone zdolności komunikacyjne - w tym na przykład zdolność do kontrolowania bezzałogowych dronów.