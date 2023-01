Prezydent o spotkaniu z mieszkańcami Lwowa: to była owacja dla Polaków, nie dla mnie

To była owacja dla Polaków, nie dla mnie; to była owacja dla całego naszego społeczeństwa za serce, za otwartość - mówił w środę prezydent Andrzej Duda, komentując spotkanie z mieszkańcami Lwowa.

Przywódcy Polski, Ukrainy i Litwy spotkali się we Lwowie na szczycie prezydentów Trójkąta Lubelskiego. Prezydent Duda podczas konferencji prasowej po powrocie do kraju został zapytany o spotkanie z mieszkańcami Lwowa, którzy żegnali go owacjami, a także o sondaż kijowskiego think tanku Centrum Nowej Europy, z którego wynika, że polski prezydent cieszy się największym zaufaniem obywateli Ukrainy spośród wszystkich zagranicznych przywódców.

Prezydent Duda odpowiedział, że to poparcie jest dla niego ważne, gdyż jest prezydentem wybranym przez naród i reprezentuje Polaków.

"To była owacja dla Polaków, nie dla mnie. To była owacja dla całego naszego społeczeństwa za serce, za otwartość" - podkreślił Andrzej Duda.

Jak mówił, Polacy mimo kryzysu i wielu trosk niosą pomoc Ukraińcom. "Nasi sąsiedzi Ukraińcy to widzą i wiedzą to. Ta serdeczność wobec prezydenta Polski, który - rozumiem - w ich oczach reprezentuje Polaków jest tego, mam nadzieję, dla wszystkich moich rodaków bardzo wzruszającym wyrazem" - dodał prezydent.