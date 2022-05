Prezydent o uchyleniu zawieszenia sędziego Juszczyszyna: przyjmuję to z szacunkiem i spokojem

W sprawie sędziego Pawła Juszczyszyna podjęto takie rozstrzygnięcie, jakie podjęto; przyjmuję je z szacunkiem i spokojem jako rozstrzygnięcie trzeciej władzy, jaką jest władza sądownicza - powiedział we wtorek w Davos prezydent Andrzej Duda.

Izba Dyscyplinarna SN w poniedziałek uchyliła zawieszenie w czynnościach służbowych olsztyńskiego sędziego Pawła Juszczyszyna. Sędzia Juszczyszyn został zawieszony przez tę izbę SN ponad dwa lata temu, ponieważ rozpatrując apelację w sprawie cywilnej, uznał za konieczne rozstrzygnięcie, czy sędzia nominowany przez ówczesną Krajową Radę Sądownictwa był uprawniony do orzekania w pierwszej instancji. W postanowieniu sędzia nakazał Kancelarii Sejmu przedstawienie m.in. list poparcia sędziowskich kandydatów do KRS.

Prezydent pytany o to przez dziennikarzy w Davos powiedział, że jeżeli chodzi o sprawy odpowiedzialności zawodowej sędziów, to jest do tego dzisiaj powołana specjalna Izba Dyscyplinarna SN. "Zmiany, które ja zaproponowałem (w projekcie noweli ustawy o SN - PAP) jeszcze nie weszły w życie, ale są to sędziowie, którzy są niezawiśli, dokonują rozstrzygnięcia, dokonują wszechstronnej oceny sytuacji" - powiedział Duda.

"W tej sprawie podjęli takie rozstrzygnięcie, jakie podjęli. Przyjmuję to rozstrzygnięcie z szacunkiem i spokojem jako rozstrzygnięcie trzeciej władzy, jaką jest władza sądownicza. Będą następne sprawy. Mam nadzieję, że będą rozstrzygane sprawnie, wnikliwie, szybko, bo tego oczekuję od sądownictwa odnoszącego się do odpowiedzialności zawodowej sędziów" - podkreślił prezydent.

Zaznaczył, iż chciałby, żeby "ta odpowiedzialność istniała, żeby ona była wymierna, żeby ona była realna, żeby te sprawy się toczyły i żeby rzeczywiście były zasady egzekwowane także wobec ludzi ze stanu sędziowskiego". "Bo od nich oczekuje się, powiedziałbym nawet podwyższonych standardów, jeżeli chodzi o postępowanie w życiu, jeżeli chodzi o to, jak się zachowują, jako sędziowie, jak postępują i jak działają" - powiedział Andrzej Duda.

Kwestia zawieszenia sędziego Juszczyszyna była przedmiotem wielomiesięcznej batalii prawnej.

Jeszcze w kwietniu zeszłego roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy wydał postanowienie zabezpieczające w sprawie sędziego Juszczyszyna, decydując o przywróceniu go do orzekania. Następnie - w maju - Sąd Okręgowy w Olsztynie wstrzymał "skuteczność i wykonalność uchwały Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego", która zawieszała sędziego Juszczyszyna w pracy i obniżała mu wynagrodzenie.

Sędzia wystąpił z pozwem przeciwko swojemu pracodawcy - olsztyńskiemu sądowi rejonowemu - o przywrócenie do orzekania. Sprawę rozpatrywał Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, który w końcu zeszłego roku orzekł, że Juszczyszynowi przysługują wszelkie prawa i obowiązki służbowe wynikające z powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie, a uchwała Izby Dyscyplinarnej SN pozostaje bez wpływu na jego prawa i obowiązki. Nakazał wówczas Sądowi Rejonowemu w Olsztynie dopuszczenie sędziego do wykonywania tych wszystkich praw i obowiązków służbowych, a w szczególności do pełnienia funkcji orzeczniczej.

Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie i członek Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Maciej Nawacki konsekwentnie twierdził po tamtych orzeczeniach sądów, że sędzia Juszczyszyn pozostaje w zawieszeniu. Wskazywał, że nadal obowiązuje uchwała Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, "jedynego legalnego organu, który jest władny orzekać w zakresie spraw dyscyplinarnych tego rodzaju".

Sprawę sędziego Juszczyszyna jednoosobowo rozpatrzył w poniedziałek prezes Izby Dyscyplinarnej Adam Roch. Jak wskazał w uzasadnieniu decyzji, okres ponad dwóch lat zawieszenia olsztyńskiego sędziego, które co do zasady powinno być stanem tymczasowym, ocenić należy jako nadmiernie ingerujący w wymiar sprawiedliwości, w tym w zasadę nieusuwalności sędziego.

Sejmowa komisja sprawiedliwości zarekomendowała w miniony czwartek prezydencki projekt noweli ustawy o SN, zakładający m.in. likwidację obecnej Izby Dyscyplinarnej SN. Projekt ustawy ma zostać poddany drugiemu czytaniu na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu Sejmu.

Konieczność zmian dotyczących Izby Dyscyplinarnej SN ma związek z tym, że Trybunał Sprawiedliwości UE latem 2021 r. zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów odnoszących się do uprawnień Izby Dyscyplinarnej w kwestiach m.in. uchylania immunitetów sędziowskich. Za niewykonanie tego postanowienia TSUE nałożył na Polskę karę 1 mln euro dziennie.

KE wciąż nie zaakceptowała złożonego już ponad rok temu przez rząd Krajowego Planu Odbudowy, czyli dokumentu opisującego sposób wydatkowania środków z Funduszu Odbudowy. Rzeczniczka KE Veerle Nuyts przekazała 11 maja PAP, że polski KPO musi zawierać zobowiązania do: likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, reformy systemu dyscyplinarnego, przywrócenia do pracy sędziów zwolnionych niezgodnie z prawem.