Prezydent o ustawie o weryfikacji pracowników przez pracodawców ws. COVID-19: ścierają się różne wartości

Będę się bardzo uważnie przyglądał ustawie o weryfikacji pracowników przez pracodawców ws. COVID-19 - powiedział w poniedziałek prezydent RP Andrzej Duda. Zauważył, że w przypadku tej ustawy ścierają się ze sobą różne wartości. Na pytanie, czy ją podpisze, powiedział, że, "to jest bardzo trudna decyzja".

W programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News prezydent pytany był w poniedziałek - czy podpisze ustawę procedowaną obecnie w Sejmie, której autorem jest poseł PiS Czesław Hoc o weryfikacji pracowników przez pracodawców ws. COVID-19.

"Na pewno będę się jej bardzo uważnie przyglądał" - powiedział Andrzej Duda.

Wyjaśnił, że w przypadku tej ustawy ścierają się ze sobą różne wartości.

"Z jednej strony jest tak, że w jakimś sensie trzeba się pochylić i zrozumieć to, że osoby, które nie chcą się poddać szczepieniu, obawiają się, mają wątpliwości" - powiedział prezydent. "Człowiekowi wolno mieć wątpliwości. Człowiek może się obawiać" - dodał.

Andrzej Duda zwrócił uwagę, że inną kwestią, którą trzeba wziąć pod uwagę przy tego rodzaju decyzjach, jest "kwestia bezpieczeństwa innych osób".

"To nie jest tylko kwestia bezpieczeństwa ich (antyszczepionkowców - PAP), ale także ich najbliższych, innych osób, choćby na terenie zakładu pracy. To jest kwestia funkcjonowania tego zakładu pracy; tego, czy firma będzie mogła produkować; czy będzie mogła pracować, czy też nie; czy będzie miała przestoje w swojej działalności w związku z tym, że pandemia koronawirusa będzie się rozprzestrzeniała na terenie firmy" - wymienił prezydent.

Na pytanie, czy podpisze ustawę powiedział, że "to jest bardzo trudna decyzja".

Wysłuchanie publiczne projektu o weryfikacji covidowej odbędzie się 5 stycznia.

Projekt zakłada m.in. możliwość żądania przez pracodawcę okazania informacji o ważnym negatywnym wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, informacji o przebytej infekcji SARS-CoV-2 lub o wykonaniu szczepienia przeciwko COVID-19. Przewiduje on również możliwość delegowania do pracy poza stałe miejsce pracy lub do innego rodzaju zajęcia.

Projekt złożyła 14 grudnia w Sejmie grupa posłów PiS.