Prezydent o wypowiedzi Scholza: byłoby niedobrze gdyby jakiekolwiek państwo UE zastosowało taki szantaż

Byłoby niedobrze, gdyby jakiekolwiek państwo członkowskie zastosowało taki swoisty szantaż wobec pozostałej części wspólnoty i wobec państw kandydujących do UE - ocenił prezydenta Andrzej Duda komentując niedawną wypowiedź kanclerza Niemiec Olafa Scholza.

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz we wtorkowym wystąpieniu w Parlamencie Europejskim oświadczył, że potrzebna jest reforma systemu głosowania w Radzie UE, by więcej decyzji mogło zapadać większością kwalifikowaną.

"Potrzebujemy więcej decyzji Rady UE, które będą zapadać kwalifikowaną większością - np. w polityce zagranicznej, podatkowej. Będę starał się przekonać moich parterów w radzie co do tej sprawy. Sceptykom chciałbym powiedzieć: to nie jednogłośność czy 100-proc. poparcie wszystkich decyzji daje największą legitymację demokratyczną. Wręcz przeciwnie - to właśnie walka o większość i sojusze cechują nas jako demokratów. Poszukiwanie kompromisów, które uwzględnią interesy mniejszości, jest właściwym działaniem. To odpowiada naszemu wyobrażeniu o liberalnej demokracji" - tłumaczył Scholz swoją wizję reformy Unii. Po raz kolejny zasugerował, że od tej reformy zależy zgoda Berlina na rozszerzenie wspólnoty.

Prezydent Duda w trakcie konferencji prasowej w stolicy Albanii, pytany o tę wypowiedź kanclerza Niemiec, zwrócił uwagę, że kwestia sposobu podejmowania decyzji w ramach UE jest przedmiotem wielu debat, dyskusji i wątpliwości. "Władze Niemiec z kanclerzem na czele także doskonale zdają sobie z tego sprawę" - zauważył.

"Byłoby niedobrze, gdyby jakiekolwiek państwo członkowskie zastosowało taki swoisty szantaż wobec pozostałej części wspólnoty i wobec państw kandydujących do UE, że jeżeli jego żądania, roszczenia nie zostaną spełnione, to będzie ono blokowało procesy akcesyjne" - odpowiedział Duda.

Jak ocenił, byłoby to sprzeczne z interesami całej europejskiej wspólnoty. Polski prezydent stwierdził też, że w szczególności wobec Brexitu przyjęcie nowych społeczeństw do UE jest bardzo ważnym znakiem żywotności i atrakcyjności Unii. "Pokazania nie tylko narodom Unii, ale całemu światu, że UE jest żywym, rozwijającym się, ambitnym projektem" - powiedział.

"Stawianie sprawy na zasadzie: jeżeli nasze roszczenia, żądanie co do naszej hegemonii w UE nie zostaną zrealizowane, to my się nie zgodzimy na przyjęcie nowych krajów członkowskich jest w istocie sprzeczne z interesami UE jako wspólnoty" - powiedział Duda.

Prezydent zwrócił uwagę, że Unia opierała się w swoim założeniu na braterskiej współpracy krajów, co miało dać Europie pokój i znakomity rozwój gospodarczy.

"Ta braterska współpraca miała polegać m.in. na tym, że te kraje współdecydują o swoich najważniejszych sprawach i o rozwoju wspólnoty; tak, aby miały poczucie sprawiedliwości wewnątrz wspólnoty europejskiej, a nie że jedne państwa forsują swoje interesy kosztem innych państw, mając ku temu instrumenty instytucjonalne" - powiedział Duda.