Prezydent: obowiązkiem polityków jest wzmacnianie armii i sojuszy

Bezpieczeństwo Polski to sprawa najważniejsza; obowiązkiem polityków jest dbanie o obronę granic, wzmacnianie armii i umacnianie sojuszy – mówił we wtorek podczas obchodów Święta Wojska Polskiego prezydent Andrzej Duda.

"Bezpieczeństwo Polski to sprawa najważniejsza, niestety w ostatnim czasie pojawiło się w przestrzeni publicznej dużo nieodpowiedzialnych głosów, lekceważących słów, nawet żartów ze spraw bezpieczeństwa, a odpowiedzialna polityka nie może być sprowadzona do kpin, do żartów, do szukania taniej popularności, przerzucania się sensacjami" - akcentował prezydent w wystąpieniu przed defiladą.

Polityka, jak podkreślał, musi mieć treść, realizować to, co ważne dla ludzi. "Obowiązkiem polityków jest dbać o sprawy istotne, takie jak obrona granic, jak wzmacnianie naszej armii, jak umacnianie naszych sojuszy" - zaznaczył.

Podkreślał, że w obecnych, trudnych czasach najważniejszą polską sprawą musi być bezpieczeństwo - bezpieczeństwo Polski, bezpieczeństwo Polek i Polaków.

"Niech żyje Wojsko Polskie. Niech żyje, wolna, suwerenna Rzeczypospolita. Boże błogosław naszą ojczyznę, błogosław polskim żołnierzom i ich rodzinom, błogosław wszystkim Polakom" - zakończył wystąpienie prezydent Duda.

Około 2 tys. żołnierzy uczestniczy we wtorek, 15 sierpnia, w Warszawie w defiladzie wojskowej pod hasłem "Silna Biało-Czerwona". Prezentowane jest ponad 200 pojazdów wojskowych i niemal setka statków powietrznych. To kulminacyjny punkt tegorocznych centralnych obchodów Święta Wojska Polskiego.