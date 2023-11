Prezydent: od 1989 r. Polska była w tak specyficznej sytuacji bezpieczeństwa, w jakiej jest obecnie

Od 1989 r. Polska nie była w tak specyficznej sytuacji bezpieczeństwa, w jakiej znalazła się po napaści Rosji na Ukrainę – powiedział w czwartek prezydent Andrzej Duda, w trakcie uroczystości wręczenia nominacji generalskich w Pałacu Prezydenckim.

Prezydent nadał stopnie generalskie 12 oficerom Wojska Polskiego, oficerowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego, oficerowi Służby Ochrony Państwa, oficerowi Straży Granicznej oraz dwóm oficerom Służby Więziennej.

Podczas uroczystości Duda podziękował generałom za ich dotychczasową służbę, a premierowi i ministrom za przeprowadzenie procesu nominacyjnego.

"Cieszę się z tej dzisiejszej uroczystości, cieszę się ogromnie z jej składu. To pokazuje również to, jak zmienia się nasze myślenie o Rzeczpospolitej, jak ono ewoluuje" - mówił prezydent.

Duda podkreślił, że wśród nominowanych są nie tylko generałowie Wojska Polskiego, ale także generałowie innych formacji: Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa i Służby Więziennej.

"Cieszę się, że pokazujemy rzecz, która w ostatnim czasie stała się dla nas oczywistością, a najważniejsze - stała się też i rzeczywistością. (…) Wielokrotnego, a w zasadzie stałego, znakomitego współdziałania, koordynacji i kooperacji zarówno Wojska Polskiego, jak i poszczególnych służb".

"Od 1989 r., nie ma żadnych wątpliwości, Rzeczpospolita nie znalazła się w tak specyficznej sytuacji bezpieczeństwa, w jakiej jest (…) od 24 lutego 2022 r., od kiedy Rosja napadła na Ukrainę" - zaznaczył Duda.

Prezydent podkreślił znaczenie wojny na Ukrainie w kontekście planów modernizacyjnych polskiej armii i służb.

"Musimy walczyć z wynikającymi z tego zagrożeniami i czynimy to. Ale zarazem obserwujemy, działamy, wyciągamy wnioski także z tego co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Co wywołuje oczywistą konieczność dokonywania działań modernizacyjnych, zarówno pod względem sprzętowym, jeśli chodzi o polską armię, polskie służby, ale również i pod względem edukacyjnym, strukturalnym, każdym" - dodał.

"Serdecznie gratuluję wszystkim funkcjonariuszom polskich służb mundurowych i Wojska Polskiego, którzy otrzymali dziś awanse generalskie. Dziękuję za Waszą służbę!" - napisał na platformie X premier Mateusz Morawiecki.