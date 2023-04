Prezydent: odparcie Rosji będzie zwycięstwem Ukrainy

Odparcie Rosji będzie zwycięstwem Ukrainy - powiedział w czwartek w Programie Trzecim Polskiego Radia prezydent Andrzej Duda. "Na tym, co robimy dzisiaj ma wygrać w przyszłości Ukraina, ma mieć lepsze możliwości rozwojowe i odbudowy, ale my też chcemy mieć za granicą wielkiego partnera" - dodał.

"Ukraina wygra, jeżeli się obroni. Wobec starcia zwykłego państwa, Ukraina jednak jest zwykłym państwem, z mocarstwem, jakim jest Rosja, pod każdym względem ilościowym, pod tym względem, że dysponuje bronią nuklearną, że ma ogromne magazyny broni, że ma dużo więcej ludzi, ogromne zasoby naturalne, a tym samym finansowe, więc odparcie Rosji będzie zwycięstwem Ukrainy. To oczywiste. Nikt dzisiaj nie mówi o tym, że zwycięstwo miałoby polegać na zajmowaniu Moskwy. Tymi kategoriami nikt nie rozumuje" - podkreślił Duda.

Wskazał, że sukcesem Ukrainy będzie, jeżeli "zdoła się w tej sytuacji obronić". "To właśnie w takim sukcesie chcemy Ukrainie pomóc, zachód chce pomóc" - dodał prezydent.

Zwrócił uwagę, że "to będzie oznaczało, że jednocześnie Ukraina będzie militarnie państwem bardzo silnym". "Tego też trzeba mieć świadomość. Będzie miała tysiące super doświadczonych w boju żołnierzy, będzie miała wyposażenie, które pozostanie w Ukrainie po wojnie. To będzie państwo, które będzie miało także i swoją ogromną renomę militarną, wojskową, więc to będzie faktycznie militarna potęga na skalę Europy. Byłoby dobrze, gdyby taka potęga była też częścią Sojuszu Północnoatlantyckiego, bo to oczywiście będzie wspierało także i nasze bezpieczeństwo wtedy. My idziemy w kierunku +win win+. Obie strony wygrywają" - powiedział prezydent.

Jak zaznaczył, "na tym, co robimy dzisiaj ma wygrać w przyszłości Ukraina, ma mieć lepsze możliwości rozwojowe, ma mieć lepsze możliwości odbudowy, także dzięki naszemu wsparciu, szybszą odbudowę, sprawniejszą". "Ale my też chcemy mieć za granicą wielkiego partnera, z którym będziemy mogli handlować, który dysponuje ogromnymi złożami naturalnymi, gdzie będziemy mogli również i my inwestować, gdzie będziemy mile widziani, jako ci sąsiedzi, którzy w najtrudniejszej chwili zdali egzamin" - podkreślił.

"To ma psychologiczne ogromne znaczenie, jak Polak będzie witany na Ukrainie w przyszłości, jak będzie oceniany polski sklep, jak będzie tam oceniana polska żywność, jak będą oceniane polskie produkty, jak będzie oceniany polski usługodawca, który tam będzie chciał różne usługi świadczyć. To ma ogromne znaczenie na przyszłość także dla robienia po prostu interesów. Jak się Polacy będą czuli, którzy będą jeździli nad morze Czarne na wakacje, jak ci Ukraińcy będą ich witali" - mówił Andrzej Duda.

"To, co stało się na przestrzeni ostatnich miesięcy pokazuje, że została zawarta wielka przyjaźń" - podkreślił.