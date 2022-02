Prezydent: odpowiedź na agresję będzie twarda i jednoznaczna

Państwa NATO, Unii Europejskiej są zjednoczone; odpowiedź na agresję będzie twarda i jednoznaczna - podkreślił prezydent Andrzej Duda po piątkowej wideokonferencji z udziałem przywódców najważniejszych państw NATO m.in. prezydenta USA Joe Bidena.

Andrzej Duda podkreślił w swojej wypowiedzi dla prasy, że "Zachód jest zjednoczony". "Sojusz Północnoatlantycki (NATO - PAP), Unia Europejska wszyscy są przygotowani. To padało ze wszystkich ust - tak jesteśmy gotowi, tak jesteśmy przygotowani, tak jesteśmy zdecydowani i odpowiedź będzie bardzo twarda. Musi być twarda i będzie twarda. Będzie bardzo jednoznaczna, będzie bardzo bolesna przede wszystkim pod względem gospodarczym społecznym, jeśli dojdzie do aktu agresji" - dodał.

Prezydent przyznał, że nikt teraz nie potrafi odpowiedzieć, czy dojdzie do eskalacji konfliktu. "Wszyscy mamy świadomość tego, że olimpiada w Pekinie jeszcze się nie skończyła, ale już niedługo igrzyska się zakończą, zakończą się w niedzielę. Co będzie dalej? (...) Najważniejsze jest żeby zachować spokój do ostatniej chwili, nie dać się sprowokować, nie ulec żadnej prowokacji, a jednocześnie stać razem i stać przy boku Ukrainy" - podkreślił.

Andrzej Duda podkreślił, że Ukraina i tworząca się w tym państwie demokracja są zagrożone. "Nie możemy się zgodzić na to by siłą zmieniano granice w Europie po II wojnie światowej. Nigdy nie możemy się zgodzić na to, aby atakowane zostało w sposób brutalny niepodległe, suwerenne, demokratyczne państwo jakim jest Ukraina" - zaznaczył.