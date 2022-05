Prezydent odznaczył Orderem Orła Białego byłą prezydent Chorwacji Kolindę Grabar–Kitarović

We wtorek w Domu Trójmorza w Davos prezydent Andrzej Duda odznaczył Orderem Orła Białego byłą prezydent Chorwacji Kolindę Grabar–Kitarović.

Grabar-Kitarović została odznaczona w uznaniu zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej dla rozwijania polsko-chorwackiej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego.

Order Orła Białego to najstarsze i najwyższe odznaczenie Rzeczypospolitej Polskiej, nadawane za duże zasługi cywilne i wojskowe dla kraju. Otrzymują go najwybitniejsi Polacy oraz najwyżsi rangą przedstawiciele państw obcych. Przyznaje go prezydent RP.