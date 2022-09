Prezydent: Ordery Orła Białego nadane z mojej inicjatywy

Wręczone w piątek założycielom i członkom KOR Ordery Orła Białego nadane zostały z mojej inicjatywy; prezydent ma taki przywilej - powiedział w piątek prezydent Andrzej Duda. Dodał, że ze strony Kapituły Orderu nie było jakiegokolwiek głosu wątpliwości, co do słuszności jego decyzji.

Mirosław Chojecki, Antoni Macierewicz oraz Piotr Naimski zostali w piątek odznaczeni przez prezydenta Andrzeja Dudę Orderem Orła Białego za swoją działalność w Komitecie Obrony Robotników.

Przed uroczystością pojawiły się wątpliwości, czy Order Orła Białego może otrzymać Antoni Macierewicz, który jest posłem.

Ustawa o orderach i odznaczeniach głosi w art. 2, że "Prezydent nadaje ordery z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezesa Rady Ministrów oraz Kapituł Orderów", a w art. 3, że "Z wnioskiem o nadanie Orderu Orła Białego, Orderu Odrodzenia Polski lub Krzyża Zasługi posłowi lub senatorowi można wystąpić po wygaśnięciu mandatu osoby proponowanej do odznaczenia".

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości w Belwederze prezydent zwrócił się do mediów i - jak powiedział - "osób, które mają jakieś wątpliwości", co do przyznanych orderów. Andrzej Duda przekazał, że skorzystał ze swojego przywileju i odznaczenia zostały nadane z jego inicjatywy.

"Odznaczenia zostały nadane z inicjatywy własnej Prezydenta RP. Prezydent ma taki przywilej wyjątkowy, że może nadać odznaczenia z własnej inicjatywy, tak one są nadane" - powiedział Duda.

"A po drugie chcę powiedzieć, że mimo wszystko decydując, zapytałem kapitułę (Orderu Orła Białego), bo chciałem usłyszeć głos kapituły w tej sprawie. Muszę powiedzieć, że dyskusji nie było, zostałem, że tak powiem, pochwalony generalnie przez kapitułę za tę inicjatywę i nie było żadnego głosu wśród członków kapituły, który wyraziłby jakąkolwiek wątpliwość, nawet najmniejszą, co do tego, czy którykolwiek z Orderów Orła Białego jest orderem należnym" - podkreślił prezydent.

