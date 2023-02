Prezydent otworzył "12H Slalom Maraton Zakopane 2023”

Po raz kolejny się spotykamy, by przez 12 godzin narciarskiego maratonu na Polanie Szymoszkowej móc rywalizować sportowo jednocześnie zbierając środki na rehabilitację dzieci z niepełnosprawnościami - powiedział w sobotę prezydent Andrzej Duda otwierając "12H Slalom Maraton Zakopane 2023”.

Prezydent Andrzej Duda uczestniczy w IX edycji charytatywnych zawodów w narciarstwie alpejskim "12H Slalom Maraton Zakopane 2023".

"Ogromnie się cieszę, że mogłem przyjechać do Zakopanego w tej niesamowitej w tym roku zimowej scenerii" - powiedział prezydent na Polanie Szymoszkowej otwierając maraton. Ale jak dodał "warunki wcale nie będą łatwe".

"Cieszę się bardzo, że się po raz kolejny się spotykamy, a przede wszystkim - co najważniejsze - że nasi wspaniali zawodnicy, mistrzowie są znowu z nami na tych wspaniałych zawodach po to, by tutaj przez 12 godzin, przez czas tego narciarskiego maratonu zjeżdżać na Polanie Szymoszkowej, na slalomie gigancie, by zebrać środki na kolejny rok edukacji przez sport i rehabilitacji przez sport dla dzieci z niepełnosprawnościami" - powiedział Duda.

12H Slalom Maraton jest cykliczną imprezą, która od 2015 r. organizowana jest przez Urząd Miasta Zakopane z inicjatywy i we współpracy z Małgorzatą Tlałką-Długosz, prezesem i założycielem Fundacji Integracji przez Sport HANDICAP Zakopane. Są to zawody charytatywne mające na celu pobicie Rekordu Polski w 12-godzinnej drużynowej jeździe non-stop na nartach po ustawionym slalomie. W bicie rekordu zaangażowana jest 30-osobowa drużyna składająca się z profesjonalnych narciarzy od lat związanych z narciarstwem - Mistrzów i Reprezentantów Polski oraz najlepszych trenerów i instruktorów w narciarstwie alpejskim od lat 70-tych do dziś. Od 2017 r. honorowy patronat nad imprezą objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, który też jest honorowym Kapitanem Drużyny.