Prezydent otworzył wystawę „Romantyczność. Malarstwo polskie XIX wieku”

To wystawa o Polsce i w jakimś sensie o naszej duszy. Polska dusza jest bowiem w dużej mierze duszą romantyczną – powiedział w poniedziałek prezydent Andrzej Duda podczas wernisażu wystawy „Romantyczność. Malarstwo polskie XIX wieku” w Pałacu Prezydenckim.

"To wystawa o Polsce i w jakimś sensie o naszej duszy, prezentująca malarstwo tej specyficznej dla Polaków epoki" - mówił prezydent Andrzej Duda. Przypomniał, że był to okres walki o niepodległość i odzyskanie utraconego państwa. Podkreślił, że romantyzm w szczególny sposób wpisywał się dążenia ówczesnych Polaków, kształtował "polskiego ducha tamtej epoki i wpisywał się w nasze cechy narodowe". Zwrócił uwagę, że epoka romantyzmu do dziś cieszy się ogromnym szacunkiem Polaków. "Polska dusza jest bowiem w dużej mierze duszą romantyczną" - powiedział.

Prezydent podkreślił, że wystawa malarstwa polskiego romantyzmu będzie prezentowana w miejscu spotkań z przedstawicielami innych państw. "Ta wystawa pokazuje w pigułce wycinek wielkiej twórczości romantyzmu. My i nasi goście będziemy mogli zatrzymać się przy tych wspaniałych dziełach i popatrzeć na ważne momenty polskiej historii" - zauważył prezydent.

Prezydent powiedział, że równolegle z prezentowaną wystawą następuje otwarcie Sieni Wielkiej Pałacu Prezydenckiego, nazywanej Sienią Białego Orła, która prezentuje dzieje polskiego godła na przestrzeni wieków. Andrzej Duda wymienił również dwie inne sale rezydencji prezydenckich prezentujące polską historię - otwartą w 2018 r. salę Orderu Orła Białego oraz istniejącą od lipca 2020 r. Salę Rządu Obrony Narodowej Wincentego Witosa w Belwederze.

Wystawa jest częścią obchodów ustanowionego przez Sejm roku 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego. Zaprezentowano na niej dzieła czołowych malarzy polskiego romantyzmu oraz nawiązujących do jego dorobku, między innymi Marcina Zaleskiego, Wincentego Kasprzyckiego, Jana Matejki, Artura Grottgera, Antoniego Blanka i Józefa Simmlera. Wśród prezentowanych dzieł, pochodzących m.in. ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, wiele odwołuje się do najważniejszych momentów polskiej historii, m.in. tryumfów Rzeczypospolitej, epizodów powstań narodowych oraz martyrologii. Organizatorzy wystawy zwracają szczególną uwagę na szkic Jana Matejki do obrazu Wernyhora z 1884 r. Ten legendarny ukraiński wieszcz miał przepowiadać pojednanie narodów polskiego i ukraińskiego.