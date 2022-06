Prezydent: pandemia, wojna na Ukrainie zmuszają do wyciągnięcia wniosków dot. funkcjonowanie polskiego wojska

Pandemia, atak hybrydowy ze strony Białorusi i wojna na Ukrainie zmuszają do wyciągnięcia wniosków jeżeli chodzi o funkcjonowanie polskich Sił Zbrojnych, ich strukturę, logistykę, dowodzenie, wyposażenie, a także współdziałanie z innymi formacjami - mówił w poniedziałek prezydent Andrzej Duda.

Prezydent oraz minister obrony narodowej wzięli poniedziałek udział w odprawie rozliczeniowo-koordynacyjnej kierowniczej kadry Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych RP.

Na briefingu prasowym prezydent zwrócił uwagę, że ostatnia tego typu odprawa odbyła się w 2019 r., "w innym świecie": przed pandemią koronawirusa, przed atakiem hybrydowym na polską granicę ze strony białoruskiej i przed wojną na Ukrainie. Zwrócił uwagę, że we wszystkie te wydarzenia zaangażowane było i jest Wojsko Polskie.

"Wszystko to, co będzie w przyszłości, na co jesteśmy w stanie dzisiaj położyć nacisk i co jesteśmy w stanie przewidywać jest zdeterminowane wydarzeniami, z którymi mieliśmy i z którymi mamy dzisiaj do czynienia" - oświadczył Duda.

Jak mówił, pandemia, atak hybrydowy i wojna na Ukrainie zmuszają do wyciągnięcia wniosków jeżeli chodzi o funkcjonowanie polskich Sił Zbrojnych, ich strukturę, logistykę, dowodzenie, wyposażenie, a także współdziałanie z innymi formacjami służb.

"Ogrom doświadczeń, jaki został zgromadzony jest niezwykle ciekawy i przez tę perspektywę patrzymy i oceniamy system kierowania i dowodzenia polskimi Siłami Zbrojnymi, strategię bezpieczeństwa narodowego - na ile to się sprawdziło, na ile dobrze funkcjonował, na ile wymaga zmian w przyszłości. O tych wszystkich aspektach dyskutowaliśmy" - relacjonował prezydent.