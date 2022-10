Prezydent Pendarowski: Macedonia Płn i Polska spełniają wszystkie warunki, by zwiększyć współpracę gospodarcza

Macedonii Płn. i Polska spełniają wszystkie warunki, by zwiększyć współpracę gospodarcza, mamy solidne podstawy prawne, sieć kontaktów między przedsiębiorcami i właściwymi instytucjami - powiedział w poniedziałek w Warszawie macedoński prezydent Stewo Pendarowski.

Prezydent Pendarowski powiedział, że dalsze systemowe i strukturalne wzmacnianie współpracy ekonomicznej między Polską i Macedonią Północną jest priorytetem, ponieważ korzyści z tej współpracy płyną nie tylko do przedsiębiorców, ale także do obywateli obu krajów.

"Nasze państwa mają wszystkie konieczne warunki, żeby zwiększyć współpracę gospodarcza: solidne podstawy prawne, istniejącą już sieć kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami i właściwymi instytucjami" - mówił prezydent Macedonii Północnej.

Przypomniał, że od 2018 r. istnieje regularne połączenie lotnicze na linii Skopje-Warszawa. "Naszym zadaniem, polityków jest stworzenie warunków oraz umożliwienie współpracy w zakresie biznesu, dlatego nieprzypadkowo Polska jest jednym z czterech państw, w których mamy swojego doradcę w dziedzinie ekonomii" - podkreślił macedoński prezydent.

Zwrócił uwagę, że po 17 latach oczekiwania, w tym roku Macedonia Północna rozpoczęła negocjacje w sprawie przystąpienia do UE i obecnie przygotowuje się do poważnych reform koniecznych, aby dołączyć do Unii. "Oczekujemy, że wpłyną one pozytywnie na cały biznes i dalszą współpracę ekonomiczną z państwami członkowskimi Unii" - powiedział Pendarowski.