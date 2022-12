Prezydent: po lutym br. nie uczestniczyłem w negocjacjach z KE dot. kształtu polskiego wymiaru sprawiedliwości

Po lutym br. nie uczestniczyłem ani ja, ani nikt z moich współpracowników w negocjacjach z przedstawicielami KE w sprawie kształtu polskiego wymiaru sprawiedliwości; nie pracowałem również nad żadnym projektem, który by tej kwestii dotyczył - oświadczył w czwartek prezydent Andrzej Duda.

Posłowie w czwartek mają się zająć projektem nowelizacja ustawy o SN, który wpłynął do Sejmu w nocy z wtorku na środę. Jest on, jak mówili na konferencji we wtorek minister ds. europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk, rzecznik rządu Piotr Müller oraz rzecznik PiS Rafał Bochenek, efektem negocjacji z Komisją Europejską i ma spełnić kluczowy tzw. kamień milowy, pozwalający na wypłatę Polsce środków z Krajowego Planu Odbudowy.

Prezydent Duda w czwartek przypomniał, że w pierwszej połowie roku złożył projekt zmian w ustawie o SN, którego celem było m.in. uspokojenie sytuacji w Sądzie Najwyższym. Podkreślił, że jego intencją było zakończenie sporu z Komisją Europejską.

Odnosząc się do złożonego obecnie projektu oświadczył: "Nie uczestniczyłem ani ja, ani nikt z moich współpracowników po lutym w żadnych negocjacjach z przedstawicielami KE na temat kształtu polskiego wymiaru sprawiedliwości. Nie pracowałem również nad żadnym projektem, który by tej kwestii dotyczył. Uważałem, że sprawy, które były istotne i podnoszone zarówno przez KE jak i TSUE zostały załatwione poprzez nowelizację, którą ja przygotowałem, która została przez Sejm uchwalona i która została przeze mnie podpisana i która wprowadziła Izbę Odpowiedzialności Zawodowej do Sądu Najwyższego" - podkreślił prezydent Duda.