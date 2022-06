Prezydent: po przekazaniu Ukrainie sprzętu wojskowego oczekujemy od sojuszników uzupełnienia braków

Udzielamy Ukrainie największej pomocy militarnej jakiej kiedykolwiek udzieliliśmy innemu państwu, oczekujemy uzupełnienia braków, które powstały w naszych zasobach także w ramach sojuszniczych mechanizmów wsparcia - powiedział w poniedziałek prezydent Andrzej Duda.

Prezydent, podczas odprawy kadry dowódczej Wojska Polskiego, podkreślił, że wszechstronna pomoc jakiej udzielamy Ukrainie pokazuje też siłę polskiego państwa. Wskazał w tym kontekście m.in. na sprawne przyjęcie przez Polskę kilku milionów uchodźców z Ukrainy.

Dodał, że wspieramy też Kijów dyplomatycznie zabiegając o surową politykę sankcyjną wobec Rosji oraz zabiegając o integrację Ukrainy ze strukturami europejskimi.

"Udzielamy Ukrainie największej pomocy militarnej jakiej kiedykolwiek udzieliliśmy innemu państwu. Jesteśmy też głównym państwem przekazującym ciężkie uzbrojenie - mówimy o setkach sztuk czołgów, wozów bojowych, artylerii, a także dronach, ręcznych wyrzutniach przeciwlotniczych, setkach tysięcy sztuk amunicji, części zamiennych i innego wyposażenia" - wymienił Duda.

Jak mówił, to były bardzo potrzebne decyzje, które szybko i bezpośrednio odpowiadały na prośbę strony ukraińskiej i realnie wsparły ją na polu walki.

"Postawiło to przed ministrem obrony narodowej realne zadanie uzupełnienia stanów uzbrojenia (...). Przekazaliśmy krótko mówiąc ze swojego, nie przekazaliśmy z magazynów, nie przekazaliśmy od kogoś innego, przekazaliśmy to, co mieliśmy" - podkreślił Duda.

Powiedział, że jednocześnie były to bardzo trudne decyzje, ponieważ wiązały się z ogromnymi wydatkami ze strony Polski. "To, jak szacujemy, co najmniej 1 mld 700 mln dolarów w postaci samej tylko pomocy militarnej (...). Oczekujemy uzupełnienia tych braków, które powstały w naszych zasobach także w ramach sojuszniczych mechanizmów wsparcia" - powiedział Duda.

Jak zauważył, ukraińscy żołnierzy broniąc Europy bronią także Polski.