Prezydent: podczas szczytu NATO w Wilnie chcemy uzyskać gwarancje zwiększenia obecności i potencjału infrastruktury militarnej

Podczas szczytu NATO w Wilnie chcemy uzyskać gwarancje zwiększenia obecności wojskowej z grup batalionowych do poziomu brygadowego oraz wzmocnienia potencjału infrastruktury militarnej - powiedział w środę prezydent Andrzej Duda.

Polska para prezydencka Andrzej i Agata Kornhauser-Duda od wtorku przebywają z oficjalną wizytą na Łotwie. W środę prezydent Duda wziął udział w konferencji prasowej wraz z prezydentem Łotwy Egilsem Levitsem.

Andrzej Duda odnosząc się do planowanego na lipiec szczytu NATO Wilnie powiedział, że ważna jest realizacja postanowień ze szczytu NATO w Madrycie, czyli wzmocnienie NATO-wskiej obecności w naszych krajach z poziomu grup batalionowych do zapewnienia obecności na poziomie brygadowym. Drugim omawianym tematem było wzmocnienie infrastrukturalne.

"To chcemy też uzyskać na najbliższym szczycie NATO w Wilnie, aby te gwarancje dla naszych krajów były jeszcze zwiększone, żeby zwiększać mobilność jednostek szybkiego reagowania NATO, gdyby taka potrzeba zaistniała, ale przede wszystkim poprzez wzmacnianie potencjału infrastruktury militarnej" - powiedział.

Prezydent zaznaczył, że wojna na Ukrainie pokazała jak ważny dla zatrzymania przeciwnika, ale także działań prewencyjnych jest dostęp do nowoczesnej infrastruktury militarnej. Przypomniał, że wzmacnianie tej infrastruktury to sposób na zniechęcenie potencjalnego napastnika do ataku.

Duda zaznaczył, że zarówno Polska jak i Łotwa kontynuują politykę wspierania Ukrainy przekazując jej uzbrojenie. Przekazywanie czołgów i innego ciężkiego sprzętu przez m.in. Wielką Brytanię czy USA jest również niezwykle ważne w perspektywie zbliżającej się prawdopodobnie rosyjskiej ofensywy - zauważył.

"Ukraińska armia musi otrzymać od nas tyle wyposażenia, żeby była w stanie tę ofensywę zatrzymać, a następnie odeprzeć rosyjską armię, aby odzyskiwać okupowane przez nią tereny" - oświadczył prezydent.

Zaznaczył, że przed szczytem NATO warto byłoby wypracować razem z sojusznikami "porozumienie w postaci dania Ukrainie swoistych gwarancji bezpieczeństwa ze strony NATO". Podkreślił też dalsze wsparcie przez Polskę i Łotwę starań Ukrainy do wstąpienia do NATO dodając, że pomimo wojny, ta stara się wdrażać reformy wskazane przez Unię Europejską. "To świadczy o determinacji Ukrainy w kierunku przyjęcia do Unii Europejskiej" - dodał.

Autor: Adrian Kowarzyk, Wiktoria Nicałek

amk/ wni/ godl/