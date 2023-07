Prezydent: podjęto cały szereg decyzji zbliżających Ukrainę do NATO

Podnosiliśmy oczekiwanie, by wystosowane zostało formalne zaproszenie Ukrainy do NATO. Tak daleko idąca decyzja nie zapadła, ale podjęto cały szereg decyzji, bez wątpienia zbliżających Ukrainę do NATO – mówił prezydent Andrzej Duda podczas konferencji prasowej na szczycie NATO w Wilnie.

"W sprawie Ukrainy poprzeczka była stawiana wysoko. Wspierając prezydenta Wołodymyra Zełenskiego podnosiliśmy ukraińskie oczekiwanie, by wystosowane zostało formalne zaproszenie Ukrainy do sojuszu" - mówił prezydent.

Przyznał, że "tak daleko idąca decyzja nie zapadła", ale jak zaznaczył, "podjęto cały szereg decyzji, bez wątpienia zbliżających Ukrainę do NATO". Prezydent podkreślił, że najważniejszą z nich jest zatwierdzenie przez państwa członkowskie rezygnacji z membership action plan.

"Ukraina nie musi przechodzić tego etapu, a co za tym idzie oszczędza na czasie wstąpienia do NATO. Oficjalnie ten formalny wymóg został z Ukrainy zdjęty, tak jak wcześniej zdjęto go ze Szwecji i Finlandii" - podkreślił prezydent.