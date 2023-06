Prezydent: podpis pod ustawą o komisji weryfikacyjnej był dla mnie jasny i oczywisty

Podpis pod ustawą o komisji weryfikacyjnej był dla mnie jasny i oczywisty, dziwię się komentarzom, że "Duda zmienia zdanie"; Duda nie zmienia zdania, Duda chce, żeby komisja powstała i zadała konkretne pytania konkretnym osobom - powiedział prezydent Andrzej Duda w piątek w Radiu Zet.

Prezydent Duda w piątek w Radiu ZET został zapytany, czy nie obawia się, że jego decyzjami ws. ustawy o tzw. komisji weryfikacyjnej badającej wpływy rosyjskie na bezpieczeństwo Polski "nie pozbył się szans na międzynarodową karierę po zakończeniu kadencji".

"Jestem prezydentem Rzeczypospolitej po raz drugi, zostały mi dwa lata do końca kadencji. Ja wiem, po co wybrali mnie moi rodacy. Zagłosowało na mnie grubo ponad 10 mln ludzi, którzy, jak myślę, głosowali na mnie w zaufaniu, że będę prezydentem Rzeczypospolitej od początku do samego końca. W związku z tym o żadnej mojej zagranicznej działalności w ogóle nie rozmawiamy i nie ma w ogóle takiej mowy" - oświadczył prezydent.

Dopytywany, czy nie myśli, co będzie robił po skończonej drugiej kadencji, Duda zaprzeczył. "Będę miał prezydencką emeryturę. (...) Proszę mi wierzyć, poradzę sobie. Różne zajęcia w życiu wykonywałem, nie jestem człowiekiem, który zaczął swoją działalność zawodową od polityki. (...) Mam swój zawód, do którego mogę wrócić, a poza tym jestem człowiekiem zdrowym, który może robić różne rzeczy. Nie planuję nic poza reprezentowaniem do końca interesów moich rodaków - to jest dzisiaj sprawa absolutnie fundamentalna" - oświadczył.

"Natomiast nie miałem żadnych wątpliwości, że z punktu widzenia tych właśnie najważniejszych kwestii bezpieczeństwa Polski wyjaśnienie rosyjskich wpływów na bezpieczeństwo Polski ma znaczenie fundamentalne dla przyszłego bezpieczeństwa; nie miałem chwili zawahania, jeżeli chodzi o złożenie podpisu pod tą ustawą. Dziwiłem się tym wszystkim - powiedziałbym: zakłamanym - jakimś pokrętnym komentarzom dziennikarzy, którzy później mówili, że Duda zmienia zdanie" - zaznaczył prezydent.

"Duda nie zmienia zdania, Duda chce, żeby komisja była, i to jest absolutnie jednoznaczne. Podpis pod tą ustawą był dla mnie jasny i oczywisty. Natomiast od razu powiedziałem, że ponieważ są zgłaszane różne wątpliwości, więc po pierwsze skieruję wniosek do Trybunału Konstytucyjnego - i zrobiłem to. Ale ponieważ zauważyłem w kolejnych dniach, że Trybunał po raz kolejny zdjął z wokandy sprawy, które miały być prowadzone, powiedziałem: dobrze, ponieważ widzę, że są niepokoje społeczne, a sprawa jest pilna, proponuję, żebyście te sprawy najważniejsze rozstrzygnęli w parlamencie i złożyłem w tej sprawie projekt ustawy" - stwierdził prezydent.

Jak dodał, "opozycja krzyczała, że to są żadne poprawki, bo komisja i tak będzie". "No właśnie - komisja i tak będzie, i tak będzie trzeba przyjść przed tę komisję i zeznawać przed tą komisją. Komisja będzie miała dostęp do dokumentów i zada, mam nadzieję, konkretnym osobom konkretne pytania" - podkreślił prezydent.

29 maja prezydent Andrzej Duda podpisał - powstałą z inicjatywy PiS - ustawę o powołaniu komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022 i zapowiedział, że w trybie kontroli następczej kieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego. 30 maja ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw, a 31 maja weszła w życie. Zgodnie z nią termin na zgłaszanie kandydatów do komisji to 14 dni od wejścia ustawy w życie, czyli 14 czerwca, jednak nie przedstawiono jeszcze kandydatów do tej komisji.

Na początku czerwca prezydent Andrzej Duda przedstawił projekt nowelizacji ustawy o komisji, które zmienia m.in. zasady wyboru przewodniczącego i pozostałych członków komisji; zgodnie z prezydencką propozycją w komisji ds. badania wpływów rosyjskich nie mogą zasiadać parlamentarzyści, znoszone są środki zaradcze zapisane w obecnej ustawie (to m.in. zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi na okres do 10 lat), a głównym przedmiotem stwierdzenia komisji będzie uznanie, że dana osoba nie daje rękojmi należytego wykonywania czynności w interesie publicznym.