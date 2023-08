Prezydent podpisał nowelizację o 800 plus. "Potrzebujemy rozwoju społecznego"

Polska potrzebuje rozwoju społecznego i demograficznego. Rodzina jest największym oparciem – powiedział w poniedziałek prezydent Andrzej Duda po uroczystym podpisaniu nowelizacji, podnoszącej od 1 stycznia 2024 r. świadczenie 500 plus do 800 zł.

"Potrzebujemy bardzo rozwoju Rzeczypospolitej, potrzebujemy rozwoju społecznego, potrzebujemy rozwoju demograficznego. Największym oparciem dla rozwoju w przyszłości jest rodzina" - stwierdził w Tarczynie (woj. mazowieckie) prezydent Andrzej Duda.

Wskazał, że program "Rodzina 500 plus" funkcjonuje od kwietnia 2016 r. i akcentował, że jego obóz polityczny wie, iż "rodzina wymaga szczególnego pietyzmu, szczególnego wsparcia ze strony państwa i na to wsparcie zasługuje".

Środki przeznaczane na wsparcie to, jak mówił, wydatki, które nazywa inwestycyjnymi. "To jest inwestycja. To są być może najlepiej zainwestowane w ogóle pieniądze. Trudno wyobrazić sobie lepszą inwestycję niż inwestycję w człowieka, w społeczeństwo, w rodzinę, w dzieci" - powiedział prezydent.

Dodał, że zwiększenie świadczenia z kwoty 500 zł do 800 zł to "realne zwiększenie świadczenia, a nie tylko wyrównanie strat, które wywołała inflacja". "To realne wsparcie dla rodzin wychowujących dzieci" - ocenił.

Premier Mateusz Morawiecki zapewnił w czasie uroczystości w Tarczynie, że nie zabraknie pieniędzy na 800 plus.

Szef rządu mówił, że Polacy staną niebawem przed wyborem, czy chcą Polski, w której inwestuje się w dzieci, czy takiej, w której trzeba się martwić, jak związać koniec z końcem i zastanawiać, czy dziecko jest bezpieczne i syte.

Premier podkreślał, że zmiana wysokości świadczenia to "zabezpieczeniem polskich rodzin przed kłopotami, które są wokół".

Zmiana wysokości świadczenia nastąpi z urzędu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku. Wypłatę pierwszego wyższego świadczenia wychowawczego przewidziano do 29 lutego 2024 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r.