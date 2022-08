Prezydent podpisał nowelizację ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw. Ma ona na celu m.in. implementację prawa unijnego i uproszczenie procedur związanych z wejściem na rynek pracy ratowników medycznych i fizjoterapeutów.

Nowelizacja ustawy wprowadza zmiany m.in. w ustawie z 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej. Zmiany te obejmują kwestie odnoszące się do swobody świadczenia usług oraz uznawania na podstawie przepisów koordynacji minimalnych wymogów w zakresie kształcenia.

Zgodnie z nowelizacją zmieni się organ, który prowadzi rejestr pielęgniarek i położnych wykonujących w Polsce czasowo i okazjonalnie zawód pielęgniarki lub położnej - z okręgowych rad pielęgniarek i położnych na Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych.

Ustawa zakłada też zmiany w minimalnych wymogach kształcenia położnych w ramach procedury automatycznego uznawania dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji położnych. Ponadto oświadczenie o zamiarze czasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu będzie można złożyć w dowolnej okręgowej izbie pielęgniarek i położnych.

Nowelizacja wprowadza także rezygnację z przeprowadzenia Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego i z Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego. Likwidacja tych egzaminów ma umożliwić szybszy dostęp do zawodu fizjoterapeuty i ratownika medycznego i znacznie przyspieszy wejście na rynek pracy fizjoterapeutów i ratowników medycznych.

W noweli znalazł się też przepis, który ma umożliwić dokonywanie oceny badań klinicznych produktów leczniczych, w tym ich oceny etycznej, do czasu wejścia w życie ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz przepisy dające możliwość dla działania w obszarze weterynaryjnych produktów leczniczych.

Ustawa wprowadza także zmiany do ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zmiany mają na celu umożliwienie leczenia i transportowania z Ukrainy do Polski osób, które doznały obrażeń w wyniku działań wojennych. Należeć do nich mogą obywatele Ukrainy i osoby niebędące obywatelami tego kraju, a walczące po stronie ukraińskiej podczas trwającej wojny.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem zmian do ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, które wejdą w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 18 lipca 2022 r.