Prezydent podpisał ustawę o bezpłatnych lekach dla dzieci do lat 18 i dla seniorów powyżej 65 lat (aktualizacja)

Prezydent Andrzej Duda, w obecności premiera Mateusza Morawieckiego, podpisał we wtorek ustawę rozszerzającą grupę osób, którym przysługują bezpłatne leki, o dzieci do 18 lat i o seniorów powyżej 65 lat. Po zmianie program ma być dostępny dla ok. 16 mln osób.

Rozszerzenie grupy pacjentów, którym przysługują bezpłatne leki, o dzieci do 18 lat i o seniorów powyżej 65 lat to w istocie wsparcie dla rodzin i kwestia bezpieczeństwa zdrowotnego na podstawowym poziomie - powiedział we wtorek prezydent Andrzej Duda po podpisaniu ustawy w tej sprawie.

Chodzi o nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

"Następuje bardzo znaczne rozszerzenie katalogu uprawnionych" - powiedział prezydent Duda. Po zmianie program ma być dostępny dla ok. 16 mln osób, w tym dzieci i młodzieży oraz seniorów.

Jak zaznaczył, zmiany to "w istocie wsparcie dla rodziny". "To także kwestia bezpieczeństwa zdrowotnego na zupełnie podstawowym poziomie. (...) Mam nadzieję, że będzie to realne wsparcie dla wszystkich, którzy będą go potrzebowali" - powiedział.

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że inwestycja w ochronę zdrowia to zobowiązanie, które rząd realizuje nie tylko w warstwie programowej czy strategicznej, ale w ślad za słowami idą również czyny.

"W momencie, w którym przejmowaliśmy stery kraju, w 2015 r., łączne wydatki na ochronę zdrowia to było mniej więcej 77 mld zł. W tym roku, po ośmiu latach, to ponad 160 mld, a na przyszły rok zaplanowane mamy 190 mld zł" - powiedział premier.

Jak zaznaczył, "nie tylko realizujemy nasz program, ale też realizujemy dziedzictwo Solidarności, naszego ruchu społecznego, politycznego i niepodległościowego, w którym zawarty był podstawowy pierwiastek troski o drugiego człowieka". Zwrócił uwagę, że za czasów Platformy Obywatelskiej panowała znieczulica. "Znieczulica na los tych, którzy właśnie najbardziej wsparcia ze strony państwa potrzebowali" - stwierdził szef rządu.

Przekazał, że dzięki podpisanej ustawie wsparcie od państwa otrzyma "łącznie ok. 14, może nawet 15 mln, ludzi, a więc ok. 40 proc. całej populacji polskiej, która będzie mogła z tego korzystać".

Minister Zdrowia Katarzyna Sójka zapowiedziała, że "za kilka dni grupa osób powyżej 65.roku życia będzie mogła skorzystać z blisko 3800 leków", a "blisko 2800 bezpłatnych leków dostępnych będzie na potrzeby dzieci do 18. roku życia".

Katalog bezpłatnych produktów zostanie rozszerzony i ogłoszony w obwieszczeniu refundacyjnym, oddzielnie dla seniorów po ukończeniu 65. roku życia oraz dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Lista leków będzie sukcesywnie rozszerzana.

Program 75 plus od 2016 r. kosztował 4,5 mld zł. W 2022 r. wydano na ten cel blisko 800 mln. Na poszerzenie programu rząd ma przeznaczyć dodatkowo 1,6 mld zł. Łącznie będzie to 2,4 mld zł. Dzięki nowemu rozwiązaniu z programu bezpłatnych leków będzie mogło skorzystać ok. 11,5 mln kolejnych osób, z czego ok. 7 mln dzieci i młodzieży.

Wprowadzenie bezpłatnych leków dla seniorów od 65. roku życia i dla dzieci do lat 18 zapowiadał w połowie maja wicepremier, szef PiS Jarosław Kaczyński podczas konwencji "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości".