Prezydent podpisał ustawę o utworzeniu Akademii Mazowieckiej w Płocku (aktualizacja)

Utworzenie Akademii Mazowieckiej w Płocku zapewni możliwość kształcenia się na miejscu tym, którzy nie chcą opuszczać rodzinnych stron po to, żeby studiować w wielkim mieście – powiedział prezydent Andrzej Duda po podpisaniu ustawy o utworzeniu uczelni.

Prezydent podpisał w poniedziałek w Belwederze ustawę z 5 sierpnia 2022 r. o utworzeniu Akademii Mazowieckiej w Płocku.

"Ta chwila, wieńcząca cały proces legislacyjny, ale przede wszystkim wieńcząca wieloletnie starania władz uczelni o to, aby uzyskać status akademii, wieńczy pewien proces, który oznacza rozwój" - podkreślił.

Jak wyjaśnił, Akademia Mazowiecka ma trzy wydziały, 11 kierunków kształcenia pierwszego stopnia, cztery kierunki drugiego stopnia i dwa kierunki jednolitych studiów magisterskich. Poinformował, że od zbliżającego się nowego roku akademickiego w Akademii Mazowieckiej w Płocku ruszy kierunek psychologia, a w przyszłym roku w ramach ochrony zdrowia kierunek lekarski.

"Ale co jest najważniejsze? Rozwój. Rozwój w bardzo ważnym polskim mieście, mieście historycznym (...). A więc jest to jedno z najstarszych polskich miast - miasto historyczne, książęce, królewskie - miasto korony polskiej, a zarazem miasto rozwoju polskiej edukacji" - mówił Duda.

Przypomniał, że w Płocku wciąż działa najstarsze liceum w Polsce - założone w 1180 r.

Zdaniem prezydenta dokonane właśnie przekształcenie uczelni publicznej w akademię stwarza nową perspektywę dla władz uczelni i dla mieszkańców Płocka.

"W mieście, które liczy 120 tys. mieszkańców, w mieście, które ma ogromne znaczenie w swoim regionie - tutaj właśnie na Mazowszu - oznacza rozwój, rozwój i jeszcze raz rozwój" - ocenił.

Zastrzegł, że jest zwolennikiem tworzenia mniejszych uczelni, nie tylko wielkich uniwersytetów w miastach takich, jak Warszawa, Kraków czy Lublin. "Ale także w tych w mniejszych ośrodkach. Nie tylko dlatego, żeby zapewnić możliwość kształcenia się na miejscu tym, którzy nie chcą zmieniać miejsca swojego pobytu i opuszczać swoje rodzinne strony po to, żeby studiować w wielkim mieście. Ale także i tym, którzy po prostu nie mogą tego zrobić z wielu względów - czy materialnych, czy rodzinnych - nie mogą sobie pozwolić na to, by opuścić swoje rodzinne strony" - podkreślił.

Zgodnie z ustawą Akademia Mazowiecka w Płocku ma powstać 1 października br. w miejscu Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. Nadzór nad nią ma sprawować minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.

Mienie obejmujące własność i inne prawa majątkowe Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku mają stać się mieniem akademii z dniem jej utworzenia. Akademia przejmie też z dniem utworzenia prawa i zobowiązania Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. Z dniem utworzenia akademii pracownicy zatrudnieni w Mazowieckiej Uczelni Publicznej staną się pracownikami akademii, a studenci Mazowieckiej Uczelni Publicznej - staną się studentami akademii.