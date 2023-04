Prezydent podpisał ustawę o utworzeniu Akademii Piotrkowskiej

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o utworzeniu Akademii Piotrkowskiej w Piotrkowie Trybunalskim – poinformowało w czwartek jego biuro prasowe. Nowa publiczna uczelnia wyższa ma powstać na bazie działającej w Piotrkowie Trybunalskim Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Sejm ustawę o utworzeniu Akademii Piotrkowskiej w Piotrkowie Trybunalskim w woj. łódzkim przyjął 9 marca br. Przewiduje ona utworzenie 1 czerwca 2023 r. nowej uczelni publicznej - Akademii Piotrkowskiej z Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Pod koniec marca inicjatywę niemal jednogłośnie poparł Senat.

Pozytywną opinię w sprawie utworzenia Akademii na bazie funkcjonującej Filii wyrażono w uchwale Rady Uczelni Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z 25 maja 2022 r. i w uchwale senatu uczelni z 26 maja 2022 r.

W ustawie wskazano, że Akademia wstąpi z dniem jej utworzenia we wszystkie prawa i obowiązki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w zakresie dotyczącym Filii, w tym prawa i obowiązki wynikające z decyzji administracyjnych w sprawie pozwoleń na utworzenie studiów albo z uchwał senatu Uniwersytetu dotyczących studiów prowadzonych w Filii w dniu jej zniesienia. Tym samym w Akademii będą mogły być nadal prowadzone studia na kierunkach: administracja, bezpieczeństwo narodowe, ekonomia, filologia, filologia angielska, finanse i rachunkowość, historia, logistyka, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pielęgniarstwo oraz zarządzanie.

Przepisy przewidują przejście do Akademii pracowników (którzy jako miejsce wykonywania pracy mają wskazaną Filię), studentów, uczestników kształcenia podyplomowego i w innych formach (kształcących się w Filii).

W ustawie przewidziano możliwość pokrycia z budżetu państwa wskazanej pisemnie przez rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego kwoty rekompensaty, ok. 40 mln zł w związku z przekazaniem Akademii majątku UJK. Pierwszego rektora Akademii powoła minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki na kadencję trwającą do 31 sierpnia 2024 r. Pierwszy rektor Akademii będzie obowiązany zarządzić wybory do senatu nowej uczelni.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu zmieniającego ustawę o finansowaniu zadań oświatowych i przepisów epizodycznych, związanych z dotacją celową, które wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Filia kieleckiej uczelni funkcjonuje w Piotrkowie Trybunalskim od 1981 r. początkowo jako filia Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. Obecnie Filia UJK w Piotrkowie kształci studentów na 11 kierunkach.