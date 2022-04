Prezydent podziękował funkcjonariuszom SOP za zapewnienie bezpieczeństwa wizyty w Kijowie

Dziękuję funkcjonariuszom SOP oraz wszystkim z innych służb i jednostek, które lubią być w cieniu, a wykonały gigantyczną robotę zapewniając bezpieczeństwo wizyty w Kijowie; to była praca setek ludzi gotowych na każdą sytuację; jestem z was dumny - podkreślił prezydent Andrzej Duda.

Prezydenci Polski, Estonii, Łotwy i Litwy - Andrzej Duda, Alar Karis, Egils Levits i Gitanas Nauseda złożyli w środę wizytę w Kijowie, gdzie spotkali się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Prezydenci odwiedzili też podkijowskie miejscowości - Buczę, Borodziankę i Irpień, gdzie miały miejsce masowe zbrodnie wojsk rosyjskich na ukraińskiej ludności cywilnej.

"Dziękuję funkcjonariuszom SOP oraz wszystkim z innych służb i jednostek, które lubią być w cieniu, a wykonały gigantyczną robotę zapewniając bezpieczeństwo wizyty w Kijowie. To była praca setek ludzi gotowych na każdą sytuację. Jestem z was dumny" - napisał po wizycie na Twitterze prezydent Duda.

Podczas wizyty prezydent podkreślał, że sprawcy zbrodni na Ukrainie - ci, którzy wydali rozkazy, dali przyzwolenie na mordowanie i bombardowanie cywilów - muszą zostać ukarani przez międzynarodowe trybunały. "Jeżeli ktoś wysyła żołnierzy, by bombardowali budynki mieszkalne i zabijali cywilów, to to nie jest wojna; to terroryzm i bandytyzm. Dla sprawców nie ma miejsca w społeczności międzynarodowej" - powiedział prezydent.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podziękował przywódcom Polski, Litwy, Łotwy i Estonii, którzy - jak zaznaczył - byli z Ukrainą od początku i stoją z nim zawsze ramię w ramię. "Mając takich partnerów i przyjaciół na pewno zwyciężymy" - mówił Zełenski.

Już po powrocie do Polski, Andrzej Duda wyraził nadzieję, że wizyta w Kijowie była widomym znakiem wsparcia dla obrońców Ukrainy i że ten głos został usłyszany na świecie. Podkreślił, że Unia Europejska i świat muszą dać wsparcie finansowe dla Ukrainy. "Wierzę, że jako społeczność międzynarodowa sprostamy temu zadaniu" - powiedział prezydent.