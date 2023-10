Prezydent: Polacy w Stanach Zjednoczonych dzisiaj są bardzo wpływowi

Polacy w Stanach Zjednoczonych dzisiaj są bardzo wpływowi w wielu gremiach i środowiskach - biznesowych, politycznych - powiedział prezydent Andrzej Duda w TVP Polonia. Zwracał uwagę na wpływ Polonii m.in. na przyjęcie Polski do NATO oraz obecność amerykańskich wojsk w Polsce.

Prezydent Andrzej Duda przyleciał do Nowego Jorku, aby wziąć udział w 86. Paradzie Pułaskiego. To pierwszy w historii udział urzędującego Prezydenta RP w tym wydarzeniu - przypomina Kancelaria Prezydenta.

Prezydent pytany w TVP Polonia o to, co mówi się o Polakach mieszkających w USA oraz o to, jaki jest ich wizerunek, odpowiedział: "Bardzo dobry". Wspominał swoje rozmowy z kolejnymi prezydentami USA - Barackiem Obamą, Donaldem Trumpem oraz Joe Bidenem.

"Za każdym razem, kiedy się spotykaliśmy, pojawiał się wątek ich relacji z Polakami, z Polonią" - wskazał.

Ocenił, że "Polacy w Stanach Zjednoczonych dzisiaj są bardzo wpływowi, w wielu gremiach i w środowiskach - biznesowych, politycznych". "Te wpływy były bardzo wyraźnie widoczne i w czasach, kiedy walczyliśmy jeszcze o wolność, choćby Zbigniew Brzeziński i jego obecność przy prezydentach Stanów Zjednoczonych, Jan Karski, natomiast jednak tych polityków większego, mniejszego tutaj formatu w Stanach Zjednoczonych, polskie korzenie i kontakty z Polakami, miał cały szereg" - powiedział prezydent.

Podkreślił, że "bez wątpienia Polonia miała ogromny wpływ na kwestie polityki, która była realizowana przez prezydenta Ronalda Reagana w czasach stanu wojennego i później".

"Na pewno miała ogromny wpływ na to, że zostaliśmy przyjęci do NATO. Zawsze to podkreślamy, że to właśnie nacisk środowisk polonijnych, to też są przecież wyborcy, czy właśnie może przede wszystkim to są wyborcy, to są jednak miliony głosów, które są tutaj oddawane w Stanach Zjednoczonych, to są też wpływy środowiskowe, więc to ma wielkie znaczenie. Nie wspomnę już o pieniądzach, bo Polacy są coraz zamożniejsi w Stanach Zjednoczonych, co też ma swoje znaczenie. Obecność wojsk amerykańskich w tej chwili w Polsce" - zwrócił uwagę Andrzej Duda.

Jak mówił, "to wszystko działo się przy lobbingu także polskich środowisk". "To jest ogromna zasługa Polonii, dla Polski dzisiaj współcześnie" - dodał.

Zaznaczył, że chce pokazywać "szacunek i łączność" z Polonią. "Pokazywać, że dla prezydenta Polski są ważni" - podkreślił.