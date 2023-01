Prezydent: Polska ogniskowała uwagę w Davos

Polska ogniskowała uwagę i mocno istniała na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. To bardzo ważne, bo to promocja naszego kraju, budowanie polskiego wizerunku i pokazywanie, że się liczymy - podkreślił prezydent Andrzej Duda.

Prezydent w rozmowie wyemitowanej w piątek w TVP podsumował Światowe Forum Ekonomiczne w szwajcarskim Davos. "To było dla nas, dla Polski dobre forum" - stwierdził.

Według niego Dom Polski pięknie się prezentował przy głównej ulicy Davos i przyciągał mnóstwo osób, przede wszystkim gości zagranicznych. "Prowadzone były u nas różnego rodzaju panele, dyskusje, spotkania. Bardzo wiele się działo i to była świetna promocja Polski tutaj na Światowym Forum Ekonomicznym" - powiedział Duda.

Prezydent podziękował też premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, wicepremierowi Jackowi Sasinowi i pozostałym przedstawicielom rządu za to, że przyjechali do Davos, aby brać udział w wydarzeniach zarówno w ramach, jak i na marginesie Forum.

Jego zdaniem, obecność przedstawicieli polskich władz podnosiła atmosferę wokół Domu Polskiego i powodowała, że "Polska ogniskowała uwagę". "To było bardzo ważne, bo to jest po prostu promocja naszego kraju. To jest też takie budowanie polskiego wizerunku, pokazywanie, że się liczymy. W tym roku Polska tutaj, w Davos bardzo mocno istniała" - podkreślił prezydent.

Jak zaznaczył, ważny był też udział przedstawicieli polskich władz w różnego rodzaju panelach, w tym tych poświęconych międzynarodowym sprawom bezpieczeństwa i kwestiom ekonomicznym.