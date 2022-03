Prezydent: potrzebne było rozwiązanie napisane dla samodzielnej armii w suwerennej ojczyźnie

Ustawa o obronie ojczyzny powstała, ponieważ nie można funkcjonować na zasadach skrojonych pod inny ustrój; potrzebne było rozwiązanie napisane dla samodzielnej armii w suwerennej ojczyźnie - mówił w piątek prezydent Andrzej Duda po podpisaniu tej ustawy.

Prezydent, który w piątek podpisał ustawę o obronie ojczyzny podziękował podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim byłemu ministrowi obrony Antoniemu Macierewiczowi za utworzenie Wojsk Oborny Terytorialnej. "Okazały się one sukcesem, nie tylko sukcesem militarnym, nie tylko sukcesem bezpieczeństwa antykryzysowego w Polsce, ale przede wszystkim także i sukcesem społecznym, wzajemnej pomocy, poczucia bezpieczeństwa" - mówił Andrzej Duda.

Wyraził też zadowolenie i wdzięczność za zakupy dla polskiej armii, które nadzorował obecny minister obrony Mariusz Błaszczak. Wymienił w tym kontekście armatohaubice KRAB, moździerze RAK, wyrzutnie rakiet PIORUN. Jak dodał prezydent, wszystkie te działania były realizowane z głębokim poczuciem tego, że cały czas to jest za mało, że Polska potrzebuje więcej.

"Zastanawialiśmy się, co trzeba zrobić, żeby dokonywać zamierzeń i realizacji rozbudowy polskich sił zbrojnych i ich wzmacniania w sposób sprawniejszy. Wniosek był jeden: nie może to funkcjonować na zasadach, które zostały skrojone pod inny ustrój w innych czasach, że wymaga to nowego rozwiązania, napisanego dla samodzielnej, wolnej, polskiej armii w wolnej, niepodległej i prawdziwie suwerennej ojczyźnie. Dlatego podjęta została decyzja o przygotowaniu tej ustawy" - powiedział prezydent Duda.

Podkreślił też, że stosownie do tego, jak postąpili polscy parlamentarzyści niezwłocznie podpisał ustawę o obronie ojczyzny. "Po to, by mogła jak najszybciej wejść w życie i mogła, jak najszybciej zostać zrealizowana" - zaznaczył.

Prezydent dziękował wszystkim twórcom ustawy. "Dziękuję wszystkim tym, którzy nad tą ustawą w ostatnim czasie pracowali, dziękuję za życzliwe podejście. Dziękuje za to, że pokazaliśmy także całemu polskiemu społeczeństwu, ale może przede wszystkim polskiemu wojsku, naszym żołnierzom, że Polska jest jedna, wspólna i przede wszystkim polska" - powiedział Andrzej Duda.

"Niech żyje wolna, niepodległa i suwerenna Ukraina. Niech żyje Polska. Niech pan Bóg ma w opiece naszą ojczyznę" - dodał prezydent.