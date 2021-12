Prezydent: powinniśmy czynić wszystko, żeby osoby z niepełnosprawnościami mogły funkcjonować bez barier

Powinniśmy czynić wszystko, żeby osoby z niepełnosprawnościami mogły funkcjonować bez barier i dawać innym przykład siły duchowej – mówił w piątek prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnością.

3 grudnia przypada ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1992 r. Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. Tego dnia prezydent wręczył odznaczenia państwowe.

Prezydent przypomniał, że w Polsce jest 5 mln osób z niepełnosprawnościami i podkreślał konieczność podejmowania działań na ich rzecz.

"Chodzi o to, żebyśmy czynili wszystko w swoim życiu, żeby (osoby z niepełnosprawnościami) mogły funkcjonować jak najlepiej, bez barier, żeby mieli dostępne wszystko to, co każdy inny ma dostępne, żeby mogli się realizować, żeby mogli dawać innym przykład siły duchowej i tego, że można, że w najtrudniejszych warunkach da się osiągać sukcesy, że mimo różnych przeciwności, które spotykają czasem człowieka, można czerpać z życia ogromną satysfakcję, a jeszcze w dodatku bardzo często dawać z siebie innym" - powiedział Duda.

Prezydent dziękował odznaczonym za działania na rzecz osób z niepełnosprawnością i zapewniał, że państwo również wspiera takie osoby. Przypomniał m.in. o przyjętej w tym roku Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami i o programie "Dostępność plus".

"Staramy się dzisiaj stworzyć prawne ramy dla asystencji dla osoby niepełnosprawnej. Już takie programy są uruchamiane w wielu miejscach w Polsce, ale chcemy, żeby te zasady - przynajmniej w zakresie ramowym - przybrały formę ustawową. Pracujemy nad tym tutaj w Kancelarii Prezydenta, działamy w bardzo wielu obszarach" - zapewnił prezydent.