Prezydent powołał Jacka Siewierę na nowego szefa BBN

Prezydent Andrzej Duda powołał w poniedziałek Jacka Siewierę na nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Siewiera - oficer, lekarz, prawnik, twórca Oddziału Klinicznego Medycyny Hiperbarycznej WIM, a ostatnio minister w Kancelarii Prezydenta - zastąpi na tym stanowisku Pawła Solocha.

Prezydent odwołał w poniedziałek Pawła Solocha z funkcji szef BBN i jednocześnie powołał go na swojego doradcę społecznego. Podczas uroczystości w Belwederze Soloch został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Miejsce Solocha zajął Jacek Siewiera, dotychczasowy sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta.

Prezydent ocenił, że przez ostatnie siedem lat - podczas których Soloch stał na czele Biura - wydarzyło się dużo dobrych rzeczy dla Polski.

"Po to tutaj jesteśmy, takie jest nasze zadanie, po to ja zostałem wybrany, po to powierzyłem panom obowiązki, żeby Polska i jej otoczenie, i to wszystko, co jej dotyczy było przez nas i naszą pracą zmieniane na lepsze. Wierzę w to głęboko, że tak się stało w warstwie tych wydarzeń, które dotyczyły budowania sfery bezpieczeństwa Polski" - mówił Duda.

Prezydent dziękował za wysiłki na rzecz doprowadzenia do obecności amerykańskich wojsk w Polsce oraz modernizacji polskiej armii. "Wierzę w to, że to jest wielkie dzieło, które przyczynia się do tego, że dzisiaj Polska jest silniejsza, że dzisiaj - mimo bardzo trudnej sytuacji międzynarodowej - można spokojniej patrzeć na bezpieczeństwo Polski" - podkreślił.

Duda - zwracając się do Siewiery - wskazał, że przejmuje on dobrze funkcjonujące i "rozpędzone" Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, które jest "wtopione" w dzisiejszy krajobraz budowania bezpieczeństwa Rzeczypospolitej.

Prezydent wyraził przekonanie, że Siewiera poradzi sobie na nowym stanowisku, choć jest to bardzo odpowiedzialne zadanie, szczególnie w tych bardzo trudnych czasach. "Jestem przekonany, że to jest dobry wybór, że pan będzie dalej prowadził sprawy BBN, kontynuował to wielkie i bardzo dobrze rozpoczęte i realizowane zadanie, które do tej pory było w rękach pana ministra Pawła Solocha" - oświadczył.