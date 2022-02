Prezydent powołał nowych prezesów NSA i Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN (aktualizacja)

Prezydent Andrzej Duda powołał w czwartek Jacka Chlebnego na prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, a Joannę Lemańską na kolejną kadencję prezesa Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Dziękuję za podjęcie się tych niezwykle ważnych obowiązków - podkreślił Duda.

Konieczność wyboru nowego prezesa NSA związana jest z tym, że w połowie lutego kończy się sześcioletnia kadencja sędziego Marka Zirk-Sadowskiego. Z kolei wybór prezesa Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN jest konieczny, bo 25 lutego upływa kadencja Joanny Lemańskiej, która pełni funkcję prezesa Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN od 26 lutego 2019 r.

W południe podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim prezydent wręczył Jackowi Chlebnemu i Joannie Lemańskiej akty powołania. "Bardzo dziękuję za podjęcie się tych niezwykle ważnych obowiązków" - powiedział Andrzej Duda do nowo powołanych prezesów.

Prezydent podkreślał ogromne doświadczenie Jacka Chlebnego - zarówno zawodowe, jak i naukowe, a także jego wieloletnią służbę sędziowską. "Bez jakichkolwiek wątpliwości w związku z tym wybrałem pana profesora spośród zgłoszonych kandydatów jako tego, który dalej będzie prowadził sprawy tego najwyższego i najważniejszego sądu administracyjnego w Polsce, jakim jest NSA" - powiedział Duda.

Oświadczył, że nie ma żadnych wątpliwości, że Chlebny poradzi sobie znakomicie na stanowisku prezesa NSA i sprosta wszystkim wyzwaniom. "Są takowe, rozmawialiśmy o tym - choćby zaległości w rozpatrywaniu spraw kasacyjnych. Trzeba tutaj przemyśleć sprawę i stworzyć instrumenty instytucjonalne, prawne, które pomogą w rozładowaniu tych kolejek, żeby obywatele mieli to, co najważniejsze, czyli rzeczywiste prawo do sądu, do rozpatrzenia ich sprawy bez zbędnej zwłoki. Będziemy na pewno nad tym pracować" - powiedział.

Prezydent podkreślił, że Joannę Lemańską zna od wielu lat z pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim. "W związku z czym doskonale wiem, kogo wybierałem. Wiem doskonale, że wybierałem świetną prawniczkę, świetny umysł, wielką wiedzę, bardzo ciekawy dorobek naukowy, a przede wszystkim bardzo doświadczonego prawnika: i naukowca, i praktyka, w którego rękach przez ostatnie lata znajdowało się prowadzenie spraw Izby, która w SN jest dla mnie szczególnie ważna, szczególnie ważna dla realizacji także i moich zobowiązań wobec obywateli, które podejmowałem w czasie kompanii wyborczych" - powiedział Duda.

Zaznaczył, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN rozpatruje skargi nadzwyczajne, a wprowadzenie możliwości składania skarg nadzwyczajnych ustawą z 2017 roku "miało na celu przywrócenie elementarnego poczucia sprawiedliwości, zwłaszcza w sytuacjach, gdy obywatel ma do czynienia z rażącym naruszeniem prawa".

"Dziękuję, że przez ostatnie lata było to realizowane, że udało nam się wspólnie zorganizować konferencję - patrzę tu na I prezes SN (Małgorzatę Manowską - PAP) - podsumowującą funkcjonowanie skargi nadzwyczajnej. (...) Mam nadzieję, że będziemy modyfikować tę instytucję, tak, by ona służyła jeszcze lepiej obywatelom" - powiedział prezydent.

Stwierdził, że w ważności skargi nadzwyczajnej i - jak mówił - "siłą rzeczy także i tej Izby, która się tym zajmuje, świadczy fakt, że kilkanaście tysięcy podań w tej sprawie zostało złożonych do Prokuratora Generalnego, do Rzecznika Praw Obywatelskich". "W istocie więc widać, że zapotrzebowanie na tę instytucję w naszym społeczeństwie jest ogromne" - ocenił Duda.

Prezydent oświadczył, że wierzy, iż prezes Lemańska będzie sobie znakomicie radziła na stanowisku prezesa Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN. "Przez ostatnie trzy lata prowadziła sprawy tej Izby. Chciałbym, by tak było dalej, żebyśmy mogli też dokonać potrzebnych modyfikacji, a - mam nadzieję - także i rozszerzenia możliwości korzystania z tej bardzo, bardzo ważnej dla mnie instytucji" - zaznaczył Duda.

Podkreślił, że Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd Administracyjny "są szczególne dla prezydenta RP". "Nie jest dla nikogo tajemnicą, że (...) kolejni prezydenci w odniesieniu do tych dwóch instytucji, procedur, które przed nimi się toczą, bardzo często składali - w porozumieniu z tymi instytucjami - projekty ustaw, które (...) miały służyć, krótko mówiąc, rozwojowi polskiego wymiaru sprawiedliwości i sądownictwa administracyjnego, ale także i przede wszystkim służyć obywatelom" - powiedział, dodając, że chciałby, aby tak pozostało.

"O to państwa proszę i taką mam nadzieję, że tak będzie - że będziemy mogli razem przygotowywać te rozwiązania, które są potrzebne właśnie po to, by coraz lepiej funkcjonował wymiar sprawiedliwości, sądownictwo administracyjne, także i Sąd Najwyższy i instytucje, które w tym sądzie są realizowane" - powiedział prezydent.

Jacek Chlebny od 2015 roku pełni funkcję wiceprezesa NSA. Kieruje Izbą Ogólnoadministracyjną. Nominację sędziowską uzyskał w 1986 r., kiedy został powołany do Sądu Rejonowego w Łodzi. Nominację do NSA otrzymał w 1994 r. Wykłada jako profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Łódzkim. Zajmuje się głównie zagadnieniami z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego oraz problematyką cudzoziemców. Chlebny jest też członkiem zarządu Stowarzyszenia Rad Stanu i Najwyższych Sądów Administracyjnych Unii Europejskiej.

Joanna Lemańska od 26 lutego 2019 roku pełni funkcję prezesa Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN. Jest pracownikiem naukowym Katedry Prawa Administracyjnego UJ; specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie administracyjnym. W 1997 r. ukończyła WPiA UJ; jest również absolwentką Studium Zarządzania i Biznesu przy Zakładzie Ekonomii Stosowanej UJ. W 2005 r. uzyskała na WPiA UJ stopień doktora nauk prawnych; w 2017 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk prawnych.

W latach 2003-2018 była radcą prawnym. W latach 2016-2018 pełniła funkcję przewodniczącej Wspólnej Komisji Orzekającej w sprawach naruszeń dyscypliny finansów publicznych. Opublikowała kilkadziesiąt opracowań naukowych, opracowała wiele ekspertyz prawnych; od wielu lat jest wykładowcą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie oraz w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Pełni również funkcję wiceprzewodniczącej Rady Programowej KSSiP.