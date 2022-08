Prezydent: prezydent Wołodymyr Zełenski to człowiek bardzo odważny; mam do niego ogromny szacunek

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski to człowieka bardzo odważny, ostatnie miesiące jednoznacznie to pokazały; kiedy z wielu stron proponowano mu, by opuścił swój kraj, on był gotów oddać życie - powiedział prezydent Andrzej Duda. Dodał, że ma ogromny szacunek do człowieka, który prezentuje taką postawę.

Prezydent Duda został zapytany na wtorkowej konferencji prasowej w Kijowie o jego relacje z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

"Rozumiemy się, jesteśmy sąsiadami, w jakimś sensie można powiedzieć, że zaprzyjaźniliśmy się. Jak, państwo wiecie, spotykamy się dosyć często" - powiedział Andrzej Duda.

Według niego, "w interesie Rzeczypospolitej przede wszystkim jest to, żeby Ukraina istniała jako niezależne, niepodległe, suwerenne państwo". "Jako nasz sąsiad, który będzie się rozwijał, który także będzie nam dawał możliwości rozwijania się gospodarczo we współpracy z tym państwem" - podkreślił prezydent.

Zaznaczył, że polubił prezydenta Zełenskiego. "Myślę, że to jest człowiek oddany sprawie swojego narodu i swojego państwa, który po prostu całym sercem, całym sobą realizuje to, a przede wszystkim jest, to człowiek bardzo odważny" - powiedział Andrzej Duda.

Jak mówił, "te kilka miesięcy, które za nami jednoznacznie to pokazały". "Kiedy, z wielu stron proponowano mu, żeby opuścił swój kraj, żeby uciekał, kiedy wydawało się, że Rosjanie mogą wkroczyć w każdej chwili do Kijowa, on był gotowy oddać życie. Taka jest prawda. I ja to widziałem. I tak też żegnaliśmy się tutaj, w Kijowie, 23 lutego, dzień przed rosyjską agresją, właściwie kilka godzin przed rosyjską agresją na Ukrainę, kiedy obaj już wiedzieliśmy, że ona na pewno nastąpi" - powiedział prezydent Duda. "Mam ogromny szacunek do człowieka, który prezentuje taką postawę" - dodał.

