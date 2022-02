Prezydent przed rozmową w Berlinie: tematem dalsze działania NATO i UE

Spotkanie prezydenta Francji Emmanuela Macrona z prezydentem Rosji Władimirem Putinem będzie ważnym tematem rozmowy w gronie Trójkąta Weimarskiego; będziemy rozmawiać o kolejnych działaniach NATO i Unii Europejskiej - powiedział prezydent Andrzej Duda we wtorek przed wylotem do Berlina.

Przed wylotem do Berlina prezydent Duda podkreślił w rozmowie z dziennikarzami, że wspólnie z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem będą pytali prezydenta Francji Emmanuela Macrona o jego wrażenia ze spotkania z przywódcą Rosji Władimirem Putinem, które miało miejsce w poniedziałek w Moskwie.

"Z całą pewnością to będzie ważny temat naszej dzisiejszej rozmowy: jak w kontekście tego, co usłyszał prezydent Macron, co wszyscy usłyszeliśmy w wypowiedziach prezydenta Putina, powinniśmy prowadzić nasze działania w ramach NATO i w ramach Unii Europejskiej" - wyjaśnił prezydent, który wieczorem spotka się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem oraz kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem.