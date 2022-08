Prezydent: przygotowywany traktat, to nowa rzeczywistość przyjaźni Polski i Ukrainy

To ma być traktat, który przenosi nas w nową rzeczywistość przyjaźni polsko-ukraińskiej i pokaże nowe, zacieśnione zasady współpracy między Polską i Ukrainą - powiedział we wtorek w Kijowie prezydent Andrzej Duda.

Prezydent Duda przebywa we wtorek z wizytą w Kijowie, gdzie spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, uczestniczył też w spotkaniu Platformy Krymskiej.

Podczas rozmowy z dziennikarzami prezydent Duda potwierdził, że trwają prace nad nowym traktatem polsko-ukraińskim. "Można powiedzieć, że jego draft jest gotowy i omawiany. To jest taki traktat, który przenosi nas w nową rzeczywistość przyjaźni polsko-ukraińskiej, chciałbym powiedzieć - braterstwa polsko-ukraińskiego" - zaznaczył.

Ocenił, że nowe rozwiązania mają "służyć temu, aby pokazać nowe, zacieśnione zasady współpracy, intensyfikujące tę współpracę". Dodał, że ma nadzieję, że dokument zostanie niedługo dopracowany.

"Ten traktat, który był i jest do tej pory, on zrealizował swoje zadanie, to jest najważniejsze, on zbudował w bardzo trudnych warunkach, także w tych warunkach historycznych, przyjaźń między Polakami i Ukraińcami. Wierzę, że będziemy ją umieli budować dalej tak, żeby ona była rzeczywistym braterstwem pomiędzy naszymi narodami" - powiedział prezydent.

Zapewnił jednocześnie, że nieustannie apeluje do wspólnoty międzynarodowej o wsparcie dla Ukrainy - także o wsparcie militarne. "Żeby Ukraina mogła przetrwać, musi to wsparcie mieć" - zaznaczył Andrzej Duda.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch informował w poniedziałek, że Polska i Ukraina pracują nad nowym traktatem, który jeszcze bardziej wzmocni nasze wzajemne stosunki.

