Prezydent: Putin rozpętując wojnę na Ukrainie chciał odbudować rosyjskie imperium, podzielić świat, ale ponosi porażkę

Władimir Putin rozpętując wojnę na Ukrainie chciał odbudować rosyjskie imperium, ale ponosi porażkę; powstrzymało go bohaterstwo ukraińskich żołnierzy i społeczeństwa, powstrzymała go postawa Polski i innych państw wspierających Ukrainę - podkreślił w czwartkowym orędziu prezydent Andrzej Duda

Prezydent mówił, że Putin "rozpętując wojnę na Ukrainie chciał odbudować rosyjskie imperium, chciał podzielić świat i trwale uzależnić Europę od swoich surowców, miał w tym poparcie zdecydowanej większości Rosjan".

"Dziś po roku wojny wiemy, że im się to nie udało, że Rosja nie podbiła Ukrainy. Zachodni świat jest zjednoczony. Rola NATO wzrosła. A do Sojuszu przystępują kolejne państwa. Europa nareszcie kończy z uzależnieniem od rosyjskiej ropy i gazu" - powiedział.

Stwierdził, że "Putin ponosi porażkę, nie zrealizował żadnego ze swoich strategicznych celów".

"Powstrzymało go bohaterstwo ukraińskich żołnierzy i ukraińskiego społeczeństwa. Powstrzymała go postawa Polski i innych państw, które od pierwszego dnia wspierały Ukrainę" - powiedział prezydent. To wszystko - zaznaczył - nie byłoby możliwe bez silnego przywództwa Stanów Zjednoczonych".

"Polska jest liderem pomocy dla Ukrainy, zarówno tej wojskowej, jak i humanitarnej. Właśnie dlatego jesteśmy celem zorganizowanej, cynicznej rosyjskiej propagandy i dezinformacji" - podkreślił Duda.