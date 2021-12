Prezydent: Rada Dialogu Społecznego to jedno z najważniejszych ciał w Polsce (aktualizacja)

Rada Dialogu Społecznego to jedno z najważniejszych ciał w Polsce, w których toczy się debata na temat aktualnych i ważnych spraw państwowych związanych z funkcjonowaniem naszej gospodarki, naszego społeczeństwa, naszego państwa – podkreślił we wtorek prezydent Andrzej Duda.

Prezydent dokonał we wtorek zmian w składzie Rady Dialogu Społecznego. Jej nowymi członkami zostali: Anna Moskwa (minister klimatu i środowiska), Grzegorz Puda (minister funduszy i polityki regionalnej), Piotr Nowak (minister rozwoju i technologii), Grażyna Spytek-Bandurska (przedstawicielka Federacji Przedsiębiorców Polskich), Katarzyna Łażewska-Hrycko (główny inspektor pracy), Dominik Rozkrut (prezes Głównego Urzędu Statystycznego) i Paweł Szałamacha (członek zarządu Narodowego Banku Polskiego).

Z RDS odwołani zostali: Olga Semeniuk (wiceminister rozwoju i technologii), Ryszard Kokoszczyński (były przedstawiciel prezesa NBP), Jarosław Gowin (były wicepremier), Michał Kurtyka (były minister klimatu i środowiska), Sylwia Szczepańska (przedstawicielka Federacji Przedsiębiorców Polskich) Grażyna Marciniak (była prezes GUS), Wiesław Łyszczek (były główny inspektor pracy).

Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że Rada Dialogu Społecznego to "miejsce, które stanowi forum dyskusji o niezwykle ważnych, państwowych sprawach". "To jedno z najważniejszych ciał w Polsce, w których toczy się debata na temat aktualnych i ważnych spraw państwowych, związanych z funkcjonowaniem naszej gospodarki, naszego społeczeństwa, naszego państwa" - dodał.

Prezydent podziękował wszystkim, którzy w RDS pracowali i tym, którzy we wtorek przyjęli nominacje. "Praca w Radzie Dialogu Społecznego jest wyzwaniem. To nie jest miejsce łatwe, to jest miejsce ciężkiej, twardej dyskusji. Dziękuję pani minister Marlenie Maląg za to, że przez ostatni rok sprawowała funkcję przewodniczącego Rady. Od 2 listopada tę funkcje objął pan Andrzej Radzikowski. (...) To wielkie wyzwanie, wierzę głęboko, że będzie zrealizowane najlepiej jak to możliwe w tych trudnych czasach, w których trzeba podejmować bardzo wiele trudnych decyzji - na szczeblu rządowym i na szczeblu parlamentarnym" - powiedział prezydent.

"Przed nami jeszcze bardzo wiele wyzwań, bardzo wiele trudnych momentów w pracy Rady. Zawsze apeluję i proszę o jedno: o to, aby traktować Radę jako miejsce dialogu, jako miejsce omówienia kwestii ważnych, nawet tych najtrudniejszych, bo nawet w tych najtrudniejszych kwestiach zawsze trzeba chociaż próbować szukać porozumienia" - dodał Duda.

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg przyznała, że "ten ostatni rok, kiedy przewodniczenie RDS było po stronie rządowej, był bardzo trudny".

"Ale pokazaliśmy, że wspólny dialog strony rządowej, społecznej, pracodawców pozwala osiągnąć wielkie rzeczy" - oceniła. Jak dodała, RDS musiała m.in. zmierzyć się z walką z covidem. "Przede wszystkim dyskutowaliśmy ustawy, jak ratować miejsca pracy, jak ratować zdrowie drugiego człowieka. To co pan premier przed nami postawił, te trudne zadania, dzisiaj po ponad roku możemy powiedzieć: to zadanie zostało wykonane" - podkreśliła Maląg.

Zdaniem przewodniczącego RDS Andrzeja Radzikowskiego, wyzwania stojące przed Radą "to wszystkie te wyzwania, przed którymi stoimy jako kraj, jako Polska - w zakresie gospodarki, ochrony zdrowia, wyzwań klimatycznych, polityki migracyjnej".

"Mam nadzieję, że (...) będziemy mogli w kompetentnym gronie rozmawiać o tych wszystkich problemach tak, by poszukiwać najlepszych rozwiązań, by poszukiwać maksymalnych kompromisów, żeby w jak najbardziej harmonijny sposób rozwijać się jako państwo" - dodał.

Powołana przez ustawę z 27 sierpnia 2015 r. Rada Dialogu Społecznego jako forum trójstronnej współpracy zastąpiła Trójstronną Komisję ds. Społeczno-Gospodarczych. W skład RDS ze strony społecznej wchodzą przedstawiciele związków zawodowych i organizacji pracodawców, stronę rządową reprezentują wskazani członkowie Rady Ministrów, przedstawiciele ministra pracy i ministra finansów. Funkcję przewodniczącego pełnią rotacyjnie przez rok przedstawiciele każdej ze stron - związkowców, pracodawców i rządu.