Prezydent ratyfikował traktaty dot. wejścia Szwecji i Finlandii do NATO

Prezydent Andrzej Duda ratyfikował w piątek (29 lipca) traktaty dotyczące akcesji Szwecji i Finlandii do Sojuszu Północnoatlantyckiego - poinformowała prezydencka minister Małgorzata Paprocka.

"Pan prezydent ratyfikował dziś protokoły dotyczące akcesji Szwecji i Finlandii do NATO" - przekazała minister w KPRP.

22 lipca prezydent podpisał ustawy upoważniające go do ratyfikacji akcesji obu krajów do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dwa dni wcześniej ustawy przyjął Senat, a 7 lipca - Sejm.

"NATO wzmacnia się poprzez przystąpienie do niego silnych państw. Liczę, że współpraca z tymi państwami będzie dla nas motywacją do wzmocnienia naszego potencjału bezpieczeństwa" - zaznaczył Andrzej Duda.

W odpowiedzi na rosyjską inwazję zbrojną na Ukrainę Szwecja i Finlandia w połowie maja złożyły formalne wnioski o przyjęcie ich w skład NATO.

Na początku lipca ambasadorowie krajów NATO podpisali protokoły akcesyjne Finlandii i Szwecji w kwaterze głównej Sojuszu w Brukseli w obecności fińskiego ministra spraw zagranicznych Pekki Haavisto i szefowej szwedzkiej dyplomacji Ann Linde.

Szwecja i Finlandia mają obecnie status państw zaproszonych do NATO i mogą uczestniczyć w naradach Sojuszu bez prawa głosu. Równolegle w krajach członkowskich NATO trwa proces ratyfikacji protokołów akcesyjnych.

Aby nowe kraje mogły przystąpić do liczącego obecnie 30 członków NATO, każde państwo członkowskie Sojuszu musi wyrazić na to zgodę. W Polsce taka zgoda na ratyfikację w formie ustawy uchwalana jest w Sejmie zwykłą większością głosów w obecności połowy ustawowej liczby posłów. Następnie ustawa trafia pod obrady Senatu, a potem do prezydenta. Po jej podpisaniu przez głowę państwa i wejściu w życie, prezydent ratyfikuje Protokół do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji nowych członków Sojuszu.