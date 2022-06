Prezydent: rekomendacja KE ws. Ukrainy i Mołdawii to doskonała wiadomość

Rekomendacja Komisji Europejskiej, by już teraz przyznać Ukrainie i Mołdawii status państw kandydujących do UE, to doskonała wiadomość i dobrze, że zbiega się w czasie z podobną deklaracją Francji i Niemiec - napisał w piątek prezydent Andrzej Duda.

Komisja Europejska w piątek wydała pozytywną opinię w sprawie przyznania Ukrainie i Mołdawii statusu państw kandydujących do Unii Europejskiej.

"Rekomendacja Komisji, by już teraz przyznać Ukrainie i Mołdawii status państw kandydujących do UE, to doskonała wiadomość i dobrze, że zbiega się w czasie z podobną deklaracją Francji i Niemiec" - napisał w piątek wieczorem na Twitterze prezydent Andrzej Duda.

Podkreślił, że "państwa naszego regionu, w tym Polska, będą przekonywać ostatnich niezdecydowanych".

28 lutego prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał formalny wniosek o członkostwo Ukrainy w UE. Z kolei Mołdawia formalnie złożyła wniosek o członkostwo w UE w marcu 2022 roku.

W czwartek wizytę w Kijowie złożyli prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Olaf Scholz, premier Włoch Mario Draghi i prezydent Rumunii Klaus Iohannis. Prezydent Francji przekazał w stolicy Ukrainy, że "wszyscy czterej (przywódcy) popierają natychmiastowe nadanie Ukrainie statusu kandydata do UE".

Status kandydata to pierwszy krok na drodze do przystąpienia kraju do UE. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmą państwa członkowskie. KE przyjęła rekomendacje w sprawie Ukrainy i Mołdawii na podstawie tzw. kryteriów kopenhaskich i madryckich. Określają one warunki polityczne i gospodarcze akcesji, a także zdolność do funkcjonowania na unijnym, konkurencyjnym rynku wewnętrznym. Były to punkty odniesienia dla krajów przystępujących w przeszłości do UE.