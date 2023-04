Prezydent: Robimy olbrzymie zakupy zbrojeniowe po to, żeby nasi żołnierze nigdy nie musieli walczyć

Robimy olbrzymie zakupy zbrojeniowe po to, żeby nasi żołnierze nigdy nie musieli walczyć; żebyśmy mieli zaawansowane systemy obronne, a nasza armia była tak wyposażona, żeby nikomu nie opłacało się nas zaatakować - powiedział w czwartek w Sejmie prezydent Andrzej Duda.

Prezydent, który wcześniej wysłuchał informacji szefa MSZ o kierunkach polskiej polityki zagranicznej w 2023 r., podkreślił, że rząd realizuje kolejne zakupy sprzętu wojskowego m.in. w Korei.

"Zwróciłbym uwagę na ostatnie działania prowadzone przez premiera (Mateusza Morawieckiego), planowane wcześniej, jego spotkania z sektorem zbrojeniowym amerykańskim, tam gdzie Polska złożyła na przestrzeni ostatnich lat zamówienia i gdzie te zamówienia będą realizowane" - zaznaczył Duda.

Jak przypomniał, obecnie premier realizuje wizytę w USA, gdzie stara się, aby dostawy sprzętu dla Polski zostały zrealizowane jak najszybciej. "Chodzi o to, żebyśmy jak najszybciej zobaczyli zamówione i zakupione czołgi Abrams, żebyśmy zobaczyli samoloty F-35, wyrzutnie Himars - wszystko to, co zamówiliśmy, a co bardzo jest potrzebne naszym żołnierzom do tego, żeby jak najsprawniej budować tę sferę militarnego bezpieczeństwa Rzeczypospolitej" - podkreślił Duda.

Zdaniem prezydenta, wszystkie te zakupy są po to, żeby "nikomu nie opłacało się nas zaatakować". "To jest paradoks. Robimy te olbrzymie zakupy militarne, zbrojeniowe po to, żeby nie walczyć. Po to, żeby nasi żołnierze walczyć nigdy nie musieli. Po to, żebyśmy mieli tak zaawansowane systemy obronne, żeby nasza armia była tak wyposażona, żeby nikomu nie opłacało się nas zaatakować" - stwierdził Andrzej Duda.