Prezydent: Rosyjski imperializm nie zatrzyma się na Ukrainie

Rosyjski imperializm nie zatrzyma się na Ukrainie, jeżeli nie zostanie skarcony. Będzie chciał odbierać suwerenność innym państwom. Musimy budować siłę naszego państwa, kontynuować programy zapewniające nam bezpieczeństwo - powiedział w sobotę prezydent Andrzej Duda.

W sobotę na pl. Piłsudskiego w Warszawie odbywają się centralne obchody 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Prezydent podkreślił, że nie trzeba nikomu mówić, zwłaszcza po 24 lutego 2022 roku, kto jest współczesnym zagrożeniem dla naszej suwerenności i naszej niepodległości. "Dzisiaj przyjmujemy w naszym kraju, pod naszymi dachami uchodźców z Ukrainy. Cały czas u nas są, bo napaść rosyjska zniszczyła ich domy, bo napaść rosyjska zabrała ich ziemie, bo napaść rosyjska nadal zagraża egzystencji ich państwa" - powiedział Andrzej Duda.

"Czy możemy być pewni, że imperializm rosyjski zatrzyma się tam na okupowanych dzisiaj przez Rosję ziemiach Ukrainy? Otóż powiem wprost: nie tylko nie możemy być pewni, że się zatrzyma, możemy być pewni, że się nie zatrzyma. Jeżeli nie zostanie zatrzymany, jeżeli nie zostanie skarcony rosyjski imperializm będzie szedł dalej, będzie chciał zagarniać kolejne narody, odbierając im ich wolność i odbierając im ich państwa, ich suwerenność, ich siłę i ich potencjał wykorzystując go dla własnych celów, dla własnych interesów" - powiedział Duda.

Zwrócił uwagę, że "my - Polacy znamy to znakomicie ze swojej historii". "Musimy uczynić wszystko, by nigdy więcej nie stało się to naszym udziałem. Musimy cały czas wspierać naszych ukraińskich sąsiadów w ich walce o ocalenie swojego państwa, ale musimy także budować siłę naszego. Tak, jak chcieli tego ojcowie naszej niepodległości. Musimy realizować mądrze rozpoczęte programy zapewniające nam bezpieczeństwo" - podkreślił prezydent.