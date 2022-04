Prezydent: rosyjskie postępowanie nie spotyka się choćby z cieniem akceptacji

Jeśli chodzi o największe państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego, to jest absolutna jedność, państwa NATO i UE stoją jak mur, rosyjskie postępowanie nie spotyka się z jakimkolwiek choćby cieniem akceptacji - powiedział prezydent Andrzej Duda.

We wtorek odbyło się wirtualne spotkanie prezydenta USA Joe Bidena z przywódcami państw NATO i UE, w tym z prezydentem Polski. Tematem rozmów było wsparcie dla Ukrainy i sankcje przeciwko Rosji. "Wszyscy wyrażali aprobatę dla inicjatywy prezydenta Bidena, jeżeli chodzi o zwołanie tego spotkania, wszyscy zabrali głos" - poinformował dziennikarzy prezydent Duda w oświadczeniu po tym spotkaniu.

"Była mowa o tym, żeby - jeśli miałaby (w nich) brać udział Rosja - nie brać udziału w posiedzeniach G20, żeby nie brać udziału w posiedzeniach G7. Krótko mówiąc, żeby pozbawić Rosję całkowicie jakiejkolwiek akceptacji na arenie międzynarodowej i że to jest także droga do tego, aby okazać dezaprobatę i szukać sposobów na zatrzymanie Rosji" - mówił polski prezydent.

Jak zaznaczył, "trzeba powiedzieć jasno, jeżeli chodzi o jedność wśród największych państw Sojuszu Północnoatlantyckiego, które uczestniczyły dziś w tym spotkaniu, to jest absolutna jedność". "Tutaj nie ma żadnych kompletnie wątpliwości co do tego, że to stanowisko jest jednoznaczne - jest absolutne potępienie rosyjskiej agresji na Ukrainę" - powiedział prezydent Duda.

Dodał, że "wszyscy mówią o absolutnym złamaniu wszelkich norm prawa międzynarodowego, o tym, że musi zostać to zatrzymane". "Można powiedzieć, że państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz instytucje Unii Europejskiej stoją jak mur, zdecydowanie i absolutnie rosyjskie postępowanie nie spotyka się z jakimkolwiek choćby cieniem akceptacji" - podkreślił prezydent.