Prezydent: Rozmawiałem z Izaakiem Herzogiem, przekazałem wyrazy naszej solidarności z Izraelem

"Rozmawiałem z Izaakiem Herzogiem, któremu przekazałem wyrazy naszej solidarności z Izraelem. Potępiłem atak Hamasu, a zwłaszcza akty przemocy wymierzone w ludność cywilną. Zapewniłem o polskim wsparciu dla działań mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa. Izrael ma prawo do obrony życia swoich obywateli" - napisał prezydent Andrzej Duda w mediach społecznościowych.

Atak Hamasu na Izrael rozpoczął się w sobotę ok. godz. 6.30 czasu miejscowego (5.30 w Polsce). Bojownicy przeniknęli do wielu miast na południu kraju. Izrael został również zaatakowany rakietami. Zgodnie z doniesieniami, w ataku zginęło dotąd 300 osób, a co najmniej 1590 osób zostało rannych.

Izraelskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że spośród 1590 rannych 19 jest w stanie krytycznym, 293 w stanie poważnym, 315 w stanie umiarkowanym, a 715 w łagodnym. 181 osób ma być nadal poddawanych ocenie przez lekarzy.