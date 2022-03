Prezydent: rozmawialiśmy z prezydentem USA o rozwoju polskiej energetyki opartej o źródła nuklearne

Rozmawialiśmy z prezydentem Joe Bidenem o rozwoju polskiej energetyki, jako nowoczesnej we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi i rozwijaniu energetyki opartej o źródła nuklearne - powiedział w sobotę prezydent Andrzej Duda.

"To jest ważna, nowa formuła współpracy pomiędzy nami, a Stanami Zjednoczonymi. Stany Zjednoczone już dzisiaj są coraz bardziej zaangażowane energetycznie w Europie. Wiemy, że będą dostarczały więcej chociażby gazu skroplonego LNG do Europy, niż to miało miejsce dotychczas" - powiedział Duda.

"Chcielibyśmy, aby w ramach polityki proklimatycznej, ochrony klimatu, przekształcania naszego sektora energetycznego, odchodzenia od energii pochodzącej z węgla, żebyśmy przechodzili na jedyną energetykę, jaką możemy de facto wykorzystać, biorąc pod uwagę nasze warunki klimatyczne i geograficzne, czyli energetykę nuklearną" - podkreślił prezydent.

Jest ona - dodał - "całkowicie neutralna dla klimatu" i "w związku z powyższym bez wątpienia dla Polski i polskiego miksu energetycznego na najbliższe dziesięciolecia, a może i stulecia jest najbardziej realnym rozwiązaniem, które wspólnie między innymi ze Stanami Zjednoczonymi chcemy realizować".