Prezydent: rozmowy w najbliższych dniach m.in. o szczycie NATO, wzmocnieniu wschodniej flanki, wsparciu Ukrainy

Prezydent Andrzej Duda poinformował, że podczas jego zbliżających się wizyt w Brukseli, Londynie i Monachium będą omawiane kwestie związane z przygotowaniami do spotkania Bukaresztańskiej Dziewiątki, szczytu NATO w Wilnie, wzmocnienia wschodniej flanki NATO oraz wsparcia Ukrainy.

Prezydent powiedział, że czwartkowe spotkanie z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem odbędzie się w siedzibie Sojuszu w Brukseli. "Będziemy omawiali kwestie związane z przebiegiem spotkania Bukaresztańskiej Dziewiątki, jakie planujemy i będziemy wstępnie mówili o tym, jakie osiągalne będą postanowienia zbliżającego się szczytu NATO w Wilnie za kilka miesięcy" - zapowiedział.

"To jest taki temat, który jest dla nas również wstępem do prac dyplomatycznych międzynarodowych, które będziemy prowadzili w najbliższych miesiącach" - dodał. Zapowiedział, że z sekretarzem generalnym NATO będzie też dyskutował o wzmocnieniu wschodniej flanki NATO.

Po wizycie w Brukseli prezydent uda się do Londynu, gdzie spotka się z królem Karolem III i premierem Rishim Sunakiem. "Tam będziemy omawiali wszystkie te kwestie sojusznicze, problem wsparcia dla Ukrainy, właśnie zbliżającego się szczytu NATO. Pewnie dokonamy pewnego podsumowania działań, z panem premierem, które do tej pory były realizowane; będziemy mówili o tym co w przyszłości" - powiedział Duda.

Z Londynu prezydent uda się do Monachium, gdzie odbędzie się spotkanie w formule Trójkąta Weimarskiego. "Jesteśmy w tej chwili umówieni, ustalone jest to spotkanie z kanclerzem Olafem Scholzem i prezydentem Emmanuelem Macronem. Będziemy mówili o spójności sojuszniczej, o współdziałaniu, o jedności w ramach NATO" - powiedział.

Rozmowa - dodał - ma dotyczyć "wszystkich kwestii związanych z umacnianiem wschodniej flanki". "Będziemy też mówili o wsparciu dla Ukrainy, co jeszcze jesteśmy w stanie dla Ukrainy zrobić, jakie mogą być przewidywalne scenariusze rozwoju sytuacji na Ukrainie" - powiedział prezydent zwracając uwagę, że spodziewana jest rosyjska ofensywa w tym kraju.

Duda zaznaczył, że wizyta w Monachium - gdzie odbywać się będzie 59. Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa - będzie też okazją do spotkania z nowo wybranym prezydentem Czech Petrem Pavlem.