Prezydent RP Andrzej Duda upamiętnił 220. rocznicę urodzin Maurycego Mochnackiego

Prezydent RP Andrzej Duda upamiętnił w środę 220. rocznicę urodzin Maurycego Mochnackiego. Na jego grobie złożono wieniec od Prezydenta RP. Upamiętnienie odbyło się w trwającym Roku Maurycego Mochnackiego.

Z okazji 220. rocznicy urodzin Maurycego Mochnackiego, pisarza, konspiratora, uczestnika Powstania Listopadowego i działacza emigracyjnego, na jego grobie na warszawskich Powązkach Wojskowych, Minister Wojciech Kolarski złożył wieniec od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Informacje o tym zamieszczono na internetowej stronie prezydent.pl.

Maurycy Mochnacki (1803-1834) był krytykiem literackim, publicystą, myślicielem politycznym, a także krytykiem muzycznym i pianistą. Uznawany jest za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli i teoretyków polskiego romantyzmu.

Studiował na Uniwersytecie Warszawskim, skąd został relegowany z rozkazu księcia Konstantego za przynależność do Związku Wolnych Polaków. Uczestnik sprzysiężenia Piotra Wysockiego przeciw Rosji, wziął udział w Powstaniu Listopadowym. Walczył z Moskalami m.in. w bitwach pod Olszynką Grochowską i Ostrołęką, za co został odznaczony Orderem Wojennym Virtuti Militari. Po upadku zrywu wyemigrował do Francji, gdzie kontynuował działalność patriotyczną i pisarską.

Zmarł na emigracji w mieście Auxerre. W listopadzie 2021 r. jego szczątki sprowadzono z Francji i ponownie uroczyście pochowano na Powązkach Wojskowych w Warszawie.