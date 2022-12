Prezydent RP: niech Betlejemskie Światło Pokoju przynosi wolność (aktualizacja)

Niech płonie, niech niesie ciepło, moc, niech świeci nad naszymi bratnimi narodami, niech przynosi pokój i wolność – mówił o Betlejemskim Świetle Pokoju prezydent RP Andrzej Duda. Parze prezydenckiej przekazali je w poniedziałek w Pałacu Prezydenckim harcerze.

W tym roku po raz 32. harcerze przejęli Betlejemskie Światło Pokoju od skautów ze Słowacji i przywieźli je do stolicy. W uroczystości przekazania światełka, która się odbyła w pałacu prezydenckim uczestniczyli przedstawiciele różnych organizacji harcerskich i skautowskich z Polski oraz Ukrainy.

Andrzej Duda podkreślił, że w tym roku to Betlejemskie Światełko Pokoju wyjątkowo. "Powędrowało wczoraj na granicę, ku Ukrainie, do Medyki wraz z harcerzami po to, by niosło nadzieję i by rozpalało serca" - powiedział prezydent Duda.

Zaznaczył, że w zeszłym roku nikt nie spodziewał się, że wojna na Ukrainie, trwająca od 2014 r. "stanie się wojną na taką skalę w wyniku potężnej rosyjskiej napaści".

Wyraził nadzieję, że nowonarodzona Boża Dziecina przyniesie nie tylko spokój do naszych serc, nie tylko wiarę w to, że świat stanie się lepszy, ale "że rzeczywiście to kolejne Boże Narodzenie i ten przyszły rok, który za chwilę przed nami będzie rokiem lepszym i będzie rokiem, który naszym sąsiadom z Ukrainy przyniesie pokój."

Dodał, że chodzi także o osoby, które żyją m.in. w Polsce, ale ich bliscy walczą na froncie "w obronie Ukrainy, swojej ojczyzny i giną, oddają życie".

"Niechaj to Betlejemskie Światełko choćby w ten symboliczny sposób dotrze do nich i wleje pokój i pogodę ducha w ich serca, i wiarę w to, że wojna się zakończy i będzie można wrócić do szczęśliwego, normalnego życia" - mówił Duda, dziękując harcerzom.

"Niech płonie, niech niesie ciepło, moc, niech świeci nad naszymi bratnimi narodami, niech przynosi pokój i wolność" - zakończył prezydent.

Agata Kornhauser-Duda podziękowała harcerzom nie tylko za Światełko Pokoju, ale także za ich codzienną działalność na rzecz osób potrzebujących. "Dziękujemy za wychowywanie dzieci i młodzieży, ale przede wszystkim za pamięć o osobach starszych, chorych, niepełnosprawnych" - powiedziała pierwsza dama.

Podkreśliła również zaangażowanie harcerzy i skautów w pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy.