Prezydent RP: podkomisja Macierewicza, kiedy w niej uczestniczyłem, realizowała prace bardzo rzetelne, wielowątkowo i wieloaspektowo

Oczekuję obiektywnego spojrzenia na tych, którzy za wszelką cenę dążą do prawdy i tych, którzy powinni byli ją ustalać w 2010 r., kiedy był ku temu najlepszy czas - powiedział w środę prezydent RP Andrzej Duda. Podkreślił, że podkomisja Macierewicza, kiedy w niej uczestniczył, realizowała prace bardzo rzetelne, wielowątkowo i wieloaspektowo.

12 września br. w programie "Czarno na białym" w TVN24 został wyemitowany reportaż "Siła kłamstwa", w którym przedstawiono materiały wskazujące na to, że podkomisja Antoniego Macierewicza dysponowała wynikami badań, które zaprzeczały tezie o wybuchu w skrzydle prezydenckiego samolotu Tu-154 lecącego do Smoleńska, a które nie zostały opublikowane. W programie podano, że co najmniej od grudnia 2020 r. Macierewicz i inni członkowie podkomisji dysponują materiałami, analizami i zagranicznymi raportami, które albo wprost wykluczają zamach, albo wskazują na katastrofę, jako przyczynę tragedii z 2010 roku.

W TVN24 prezydent Andrzej Duda pytany był w środę, czy podejmie jakieś kroki w związku z tym reportażem, aby wyjaśnić sprawę.

"Komisja, na której czele do początku stał poseł Antoni Macierewicz, działała przez kilka kadencji w składzie której również i ja byłem w okresie, kiedy sprawowałem mandat posła do polskiego parlamentu. W okresie, w którym ja w niej uczestniczyłem, realizowała ona prace bardzo rzetelne, wielowątkowo i wieloaspektowo" - podkreślił prezydent Duda. Zwrócił uwagę, że "minister Macierewicz działał w bardzo trudnych warunkach, po 2010 r., mimo różnego rodzaju pomówień, różnego rodzaju potwarzy, które na niego rzucano, mimo wszelkich utrudnień, które robiono także na polskich uczelniach, gdzie zastraszano ekspertów".

"Osoby, które chciały się zaangażować w prace komisji tzw. smoleńskiej, były bardzo często w środowiskach akademickich poddane ostracyzmowi, co jest absolutnym zaprzeczeniem idei nauki" - stwierdził prezydent zwracając uwagę, że "nauka zakłada możliwość polemizowania".

Prezydent Duda powiedział, że "Antoni Macierewicz jest człowiekiem ogromnych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej". "Jestem w 100 proc. przekonany, że zawsze był człowiekiem, któremu w podejmowanych działaniach przyświecały szczytne intencje" - dodał Andrzej Duda. Przypomniał, że Macierewicz rozpoczął swoją drogę polityczną w 1976 roku, kiedy groziło za to więzienie. "Od tamtego czasu stanowił awangardę opozycji niepodległościowej w Polsce" - dodał.

Prezydent RP powiedział, że "zarzuty (ws. działania podkomisja Antoniego Macierewicza - PAP) pojawiają się i będą się pojawiały".

"Co zrobił premier Donald Tusk w sprawie śmierci prezydenta RP, kiedy był premierem cały szereg lat? W jaki sposób działał? Gdzie są stenogramy jego rozmów z 10 kwietnia, które prowadził zarówno z Władimirem Putinem, jak i z kanclerz Merkel?" - pytał prezydent Duda.

Podkreślił, że "oczekuje obiektywnego spojrzenia zarówno w jedną, jak i w drugą stronę". "Oczekuję obiektywnego spojrzenia na tych, którzy za wszelką cenę dążą do prawdy i oczekuję takiego spojrzenia na tych, którzy powinni byli prawdę ustalać, kiedy był ku temu najlepszy czas, a więc zaraz po tym zdarzeniu, kiedy dowodów było najwięcej, kiedy można było podjąć decyzje o tym, że Polska na mocy zawartych umów międzynarodowych od samego początku mogła współuczestniczyć w tych badaniach" - oświadczył prezydent RP.

10 kwietnia 2010 r. w katastrofie samolotu Tu-154M, wiozącego delegację na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego żona Maria, najwyżsi dowódcy wojska i ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski.

Autor: Magdalena Gronek

mgw/ mir/

